তাণ্ডব চালিয়ে সেঞ্চুরি করলেন কানাডার যুবরাজ

তাণ্ডব চালিয়ে সেঞ্চুরি করলেন কানাডার যুবরাজ
সুপার এইটের আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচে আগে ব্যাটিং করতে নেমে কানাডার তরুণ ওপেনার যুবরাজ সামারা নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ওপর তাণ্ডব চালিয়ে করেছেন সেঞ্চুরি। মাত্র ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ দিশেহারা করে ছেড়েছেন নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞ সব বোলারদের।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) চেন্নাইয়ে টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নামে কানাডা। উদ্বোধনী দুই ব্যাটার যুবরাজ ও অধিনায়ক দিলপ্রিত বাজওয়া ১১৬ রানের দারুণ এক জুটি উপহার দেন দলকে।
৩৬ রান করে বাজওয়া থামলেও থামানো যায়নি যুবরাজকে। কিউই বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে তুলে নিয়েছেন ক্যারিয়ারের প্রথম টি-টোয়েন্টি শতক। আর এটি এই বিশ্বকাপের দ্বিতীয় শতক।
সেঞ্চুরি করার পথে ১০টি চার ও ৬টি ছক্কা। এই প্রতিবেদন লেখার আগপর্যন্ত যুবরাজ অপরাজিত আছেন ৬১ বলে ১০৭ রান করে। আর কানাডার সংগ্রহ ১৮ ওভারে ২ উইকেটে ১৫৮।
আইএন