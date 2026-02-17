নেপালকে ১৭১ রানের লক্ষ্য দিলো স্কটল্যান্ড
দুই দলেরই বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গুরুত্বহীন ম্যাচে নেপাল লড়ছে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। ওয়াংখেড়েতে এই ম্যাচে মাইকেল জোনসের ব্যাটে ৭ উইকেটে ১৭০ রানের পুঁজি দাঁড় করিয়েছে টস হেরে ব্যাট করতে নামা স্কটল্যান্ড।
৪৫ বলে ৮ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় ৭১ রানের ইনিংস খেলেন ওপেনার জোনস। আরেক ওপেনার জর্জ মুনসে করেন ২৯ বলে ধীরগতির ২৭।
তিন নম্বরে নামা ব্রেন্ডন ম্যাকমুলানের ব্যাট থেকে আসে ১৯ বলে ২৫। পরের ব্যাটাররা কেউই তেমন সুবিধা করতে পারেননি।
নেপালের সোমপাল কামি ৩টি এবং নন্দন যাদব নেন ২টি উইকেট।
এমএমআর