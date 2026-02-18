প্রতিপক্ষের আতঙ্ক অভিষেক শর্মার বিশ্বকাপে টানা তিন শূন্য
অভিষেক শর্মার টি-টোয়েন্টি রেকর্ডটা দেখুন। স্ট্রাইকরেট প্রায় দুইশর কাছাকাছি। ওপেনিংয়ে নিয়মিতই ভারতীয় এই ব্যাটার তাণ্ডব চালান প্রতিপক্ষের ওপর। কিন্তু ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে নেমে সেই অভিষেক যেন রান করতেই ভুলে গেছেন!
এখন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে তিনটি ম্যাচ খেলতে নেমেছেন অভিষেক, তিন ম্যাচেই শূন্য। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪ বলে ০, যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ১ বলে ০ এবং আজ (বুধবার) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৩ বলে করেছেন ০। মাঝে নামিবিয়ার বিপক্ষে এক ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন।
কিন্তু সেই বিশ্রাম কাজে আসেনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের অভিষেক আসরটা অভিষেকের জন্য কাটছে দুঃস্বপ্নের মতো।
সবমিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সবশেষ সাত ইনিংসের ৫টিতেই শূন্য অভিষেকের। সামনের ম্যাচগুলোতে ছন্দে ফিরতে না পারলে শিরোপার অন্যতম দাবিদার ভারতের জন্য সেটা দুশ্চিন্তারই হবে!
এমএমআর