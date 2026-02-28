মাসসেরার পুরস্কার জিতলেন সোবহানা
আইসিসির জানুয়ারি মাসের সেরা নারী খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি।
বাংলাদেশ নারী দলকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করার ক্ষেত্রে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। সেই পারফরম্যান্স দিয়েই পেয়েছিলেন মনোনয়ন। বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের পেসার টারা নরিস এবং আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক গ্যাবি লুইসকে পেছনে ফেলে এবার হলেন মাসসেরা।
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে ৬ ম্যাচে ২২৯ রান করেন মোস্তারি। ৪৫ গড়ে ব্যাটিং করেন ১৪৫.৮৫ স্ট্রাইক রেটে। টুর্নামেন্টে অপরাজিত ছিল বাংলাদেশ নারী দল।
আগামী জুন ও জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মর্যাদাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করেছে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৯ রানে জয় নিশ্চিত করে। সেই ম্যাচে সোবহানা টুর্নামেন্টে তার সর্বোচ্চ ৫৯ রান করে ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন। এরপর তিনি স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে আরেকটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ৪৭ রান করেন।
আইএন