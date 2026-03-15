  2. খেলাধুলা

ছক্কা মেরে তানজিদ তামিমের প্রথম সেঞ্চুরি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৯ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এর আগে তার সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল ৮৪ রানের। এবার সেটাকে তো ছাড়ালেনই, প্রথম সেঞ্চুরিও তুলে নিলেন তানজিদ হাসান তামিম।

তামিমের সেঞ্চুরিতে ভর করে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে বেশ ভালো অবস্থানে বাংলাদেশ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৩.২ ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২ উইকেটে ১৭৮ রান। তামিম ১০০ আর লিটন দাস ৭ রানে অপরাজিত আছেন।

অঘোষিত ফাইনাল। সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে যে দল জিতবে, সেই দলই হাতে নেবে ট্রফি। এমন এক ম্যাচে টসভাগ্য সহায় হয়নি বাংলাদেশের। মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে টাইগারদের ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে পাকিস্তান।

তবে টস পক্ষে না গেলেও ওপেনিংয়ে দুর্দান্ত করেছে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার সাইফ হাসান আর তানজিদ হাসান তামিমের উদ্বোধনী জুটিতে ১৭.৪ ওভারেই আসে ১০০ রান।

চলতি সিরিজে তিন ম্যাচে দ্বিতীয় ফিফটি তুলে নেন তানজিদ তামিম। আজ তিনি ফিফটি করেন ৪৭ বলে। এটি তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ হাফসেঞ্চুরি।

তামিম-সাইফের ওপেনিং জুটিটি ভাঙে ১০৫ রানে। শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ডাউন দ্য উইকেটে চড়াও হতে গিয়ে লাইন মিস করে বোল্ড হন সাইফ (৩৬)।

এরপর নাজমুল হোসেন শান্তকে নিয়ে ৫৩ রানের আরেকটি জুটি গড়েন তামিম। হারিস রউফের বলে এলবিডব্লিউ হন শান্ত (২৭), রিভিউ নিয়েও কাজ হয়নি।

তবে ছক্কা হাঁকিয়ে ৯৮ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন তানজিদ তামিম।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।