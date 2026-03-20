সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই
টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো নিউজিল্যান্ড
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বড় জয় দক্ষিণ আফ্রিকার। পরের ম্যাচে বড় জয় তুলে নিয়ে প্রতিশোধ নিউজিল্যান্ডের। দারুণভাবে জমে উঠা পাঁচ ম্যাচ সিরিজে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে এই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড দলের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা আগে ব্যাটিং করবে।
নিউজিল্যান্ড একাদশ
ডেভন কনওয়ে, টম ল্যাথাম, টিম রবিনসন, নিক কেলি, বেভন জ্যাকবস, মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), জেমস নিশাম, কলি ম্যাকনচি, কাইল জেমিসন, বেন সিয়ার্স, লুকি ফার্গুসন।
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
উইয়ান মুল্ডার, টনি ডি জর্জি, কনর এস্টেরহুইজেন, রুবিন হারমান, জেসন স্মিথ, ডিয়ান ফরেস্টার, জর্জ লিন্ডে, জেরাল্ড কোয়েটজি, কেশভ মহারাজ (অধিনায়ক), এনকুবানি মুকুয়েনা, লুথো সিমপালা।
