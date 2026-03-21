এশিয়া কাপের আদলে ইউরো নেশনস কাপ আয়োজন করতে চায় আয়ারল্যান্ড

এশিয়া কাপের আদলে ইউরো নেশনস কাপ আয়োজন করতে চায় আয়ারল্যান্ড
আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ইউরোপীয় ক্রিকেটের প্রসারে 'ইউরো নেশনস কাপ' নামে একটি নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজনের চেষ্টা চালাচ্ছে। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৭ সাল নাগাদ এই আসরটি মাঠে গড়াতে পারে। এশিয়ান ক্রিকেটের জনপ্রিয় আসর 'এশিয়া কাপ'-এর আদলে এই টুর্নামেন্টটি আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেখানে আয়ারল্যান্ডের পাশাপাশি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস এবং ইতালির মতো দেশগুলো অংশ নিতে পারে। টুর্নামেন্টটিতে পুরুষ ও নারী—উভয় বিভাগেই খেলা থাকবে এবং ফরম্যাট হিসেবে টি-টোয়েন্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।
এই পরিকল্পনা নিয়ে ম্যাকনিস ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আশাবাদী। তিনি জানান, গত সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত আয়ারল্যান্ড সফরের সময় তিনি ইসিবি কর্মকর্তাদের কাছে এই প্রস্তাবটি তুলেছিলেন। যদিও ইএসপিএনক্রিকইনফো মারফত জানা গেছে যে ইসিবি এই প্রস্তাবের সাম্প্রতিক আলোচনায় সরাসরি যুক্ত ছিল না, তবে ম্যাকনিস শুক্রবার আয়ারল্যান্ডের ২০২৬ সালের ঘরোয়া আন্তর্জাতিক সূচি উন্মোচনকালে তার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমি বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে এটি নিয়ে আলোচনার টেবিলে আছি। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমি খুব আগ্রহী এবং আমি মৌলিকভাবে এতে বিশ্বাস করি।'
আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'কথোপকথন এখন এমন একটি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে যে আমি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী যে এটি ঘটতে চলেছে... এখানে একাধিক স্টেকহোল্ডার থাকবে যারা যথাসময়ে এর অংশ হবে। আমি প্রত্যাশা করি যে এটি ২০২৭ সালের গ্রীষ্মে শুরু হবে। এর সঠিক ফরম্যাট এবং বিস্তারিত বিবরণ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে বলে আমি আশা করি।'
ব্রডকাস্টার এবং টুর্নামেন্টের পরিধি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে চলমান আলোচনা চলছে... শুরু থেকেই স্পষ্ট করে বলছি, এটি পুরুষ এবং নারী—উভয় বিভাগের ইভেন্ট। সম্প্রচারকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এখনই কথা বলা কিছুটা আগেভাগেই হয়ে যায় যতক্ষণ না সব কিছু চূড়ান্ত হচ্ছে, তবে আমরা আশা করছি এটি নিয়ে ব্রডকাস্টারদের বেশ আগ্রহ থাকবে।'
একই সাথে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট তাদের ক্রিকেটের উন্নয়নে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড এবং নেপাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করেছে, যার ফলে আয়ারল্যান্ড পুরুষ দল নিয়মিত আরব আমিরাত ও নেপালের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ খেলবে। এছাড়া ২০২৬-২৭ মৌসুম থেকে প্রতিটি আইএলটি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে একজন আইরিশ খেলোয়াড়কে দলে নেওয়ার ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।
