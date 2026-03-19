গোল উৎসবে মাতল বায়ার্ন, কেইনের রেকর্ডে নতুন ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৫ এএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
গোল উৎসবে মাতল বায়ার্ন, কেইনের রেকর্ডে নতুন ইতিহাস

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ইতালিয়ান ক্লাব আটালান্টাকে আবারও বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। বুধবার নিজেদের মাঠে ৪-১ গোলের জয় তুলে নিয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ১০-২ ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছে জার্মান জায়ান্টরা।

এই ম্যাচের বড় নায়ক হ্যারি কেইন। ইংল্যান্ডের এই তারকা স্ট্রাইকার জোড়া গোল করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসে প্রথম ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। একই সঙ্গে চলতি মৌসুমে তার মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭-এ।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে বায়ার্ন। প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও গোল পেতে কিছুটা অপেক্ষা করতে হয় তাদের। অবশেষে জর্জিও স্কালভিনির হ্যান্ডবলের কারণে পাওয়া পেনাল্টি থেকেই এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। প্রথমবার কেইনের শট রুখে দেন গোলরক্ষক, তবে নিয়মভঙ্গের কারণে পুনরায় নেওয়া শটে আর ভুল করেননি ইংলিশ তারকা।

এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে নেয় বায়ার্ন। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয় তারা। ৫৪ মিনিটে অসাধারণ দক্ষতায় দ্বিতীয় গোলটি করেন কেইন, যা ছিল তার ঐতিহাসিক পঞ্চাশতম গোল।

এরপর দ্রুত ব্যবধানে আরও দুই গোল যোগ করে বায়ার্ন। তরুণ লেনার্ট কার্ল একটি গোল করার পাশাপাশি একটি গোলে সহায়তাও করেন। অন্যদিকে লুইস দিয়াজও স্কোরশিটে নাম লেখান।

পুরো ম্যাচজুড়ে আতালান্তা তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। শেষ দিকে লাজার সামার্দজিচ একটি সান্ত্বনাসূচক গোল করলেও তাতে ব্যবধান কমানো ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হয়নি।

এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন মিউনিখ, যা নিঃসন্দেহে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এক দারুণ লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আইএইচএস/

