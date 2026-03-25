স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৯ পিএম, ২৫ মার্চ ২০২৬
‘প্রিমিয়ার লিগের চেয়েও বড় আইপিএল’

রাজস্থান রয়্যালস রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ায় সেটিকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার (আইপিএল) লিগের অভূতপূর্ব উত্থান বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি।

সম্প্রতি ১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়ে আইপিএলের সবচেয়ে দামী ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিণত হয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা কিনা ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে গাঙ্গুলি বলেন, ‘আইপিএলের জন্য এটি দারুণ খবর। ২০০৭ সালে যখন শুরু হয়েছিল, আর ২০০৮ সালে আমি প্রথম বলের মুখোমুখি হয়েছিলাম—আরসিবি বনাম কেকেআর ম্যাচে—সেখান থেকে আজকের অবস্থানে পৌঁছানো সত্যিই অবিশ্বাস্য।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটি দেখায় ক্রিকেট কতটা বিস্তৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকেও অনেক বিনিয়োগকারী এসেছে, যা প্রমাণ করে ওই অঞ্চলেও ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়েছে।’

আইপিএলের বর্তমান অবস্থান বোঝাতে গাঙ্গুলি তুলনা করেন বিশ্বের বড় বড় লিগের সঙ্গে। তার মতে, ‘আইপিএল এখন ন্যাশনাল বাস্কেটবল (এনবিএ)অ্যাসোসিয়েশন -এর মতোই বড়। সম্প্রচার স্বত্বের দিক থেকেও এটি বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে। অনেক সময় একটি আইপিএল ম্যাচের সম্প্রচার মূল্য ইংলিশ প্রিমিয়ার (ইপিএল) লিগের ম্যাচের চেয়েও বেশি।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘মাত্র আড়াই থেকে তিন মাসের একটি টুর্নামেন্টের জন্য এত বিশাল অর্থ লেনদেন সত্যিই বিস্ময়কর।’

উল্লেখ্য, একই দিনে আরেক আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু প্রায় ১.৭৮ বিলিয়ন ডলারে (২২ হাজার কোটি টাকা বেশি বাংলাদেশি মুদ্রায়) বিক্রি হয়েছে বলেও জানা গেছে।

