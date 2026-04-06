প্রথম পেসার হিসেবে আইপিএলে ‘২০০’ ভুবনেশ্বরের
ক্যারিয়ারের শেষ ভাগে এসে দারুণ এক মাইলফলকের মালিক হলেন ভারতের অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। রোববার বেঙ্গালুরুতে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি তরুণ ব্যাটার আয়ুস এমহাত্রেকে আউট করে নিজের ২০০তম উইকেট পূর্ণ করেন।
এর মাধ্যমে ভুবনেশ্বর আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় বোলার এবং প্রথম পেসার হিসেবে ২০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছালেন। এর আগে ২০২৪ সালে এই কীর্তি গড়েন লেগস্পিনার ইয়ুজবেন্দ্র চাহাল, যার বর্তমান উইকেট সংখ্যা ২২৪।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২০০ বা তার বেশি উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায় আরও চারজন রয়েছেন, যারা সবাই ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে খেলেছেন। তারা হলেন ড্যানি ব্রিগস (২৬৮), সামিত প্যাটেল (২৩০), ক্রিস উড (২১০) এবং ডেভিড পেইনে (২১০)।
দীর্ঘ ১৬ মৌসুমের আইপিএল ক্যারিয়ারে ভুবনেশ্বর কুমারের ইকোনমি রেট ৭.৬৯, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি আইপিএলে একাধিক পাঁচ উইকেট নেওয়া চার বোলারের একজন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক মেডেন ওভার করার রেকর্ডেও যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছেন।
এমএমআর