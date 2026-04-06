লাখ টাকা করে পুরস্কারের পাশাপাশি ‘ক্রীড়াকার্ড’ পেলেন যুব ফুটবলাররা

লাখ টাকা করে পুরস্কারের পাশাপাশি ‘ক্রীড়াকার্ড’ পেলেন যুব ফুটবলাররা
দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার পুরস্কার হিসেবে অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলের সদস্যদের এক লাখ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক। সোমবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসের অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে যুব ফুটবল দলকে তাদের পুরস্কারের চেক ও ক্রীড়া কার্ড প্রদান করেছেন সিনিয়র দলের হয়ে সাফ জেতা তারকা ফুটবলার ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।
এ নিয়ে তিন দফা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী যুব ফুটবলারদের তাদের অর্জনের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন। দল ঢাকায় ফেরার পর বিমানবন্দরে গিয়ে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন আমিনুল হক। তারপর রাতে হাতিরঝিলে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।
ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ফুটবলারকে এক লাখ ও অফিসিয়ালদের ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন ফেডারেশনের সহসভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদি। একই অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক খেলোয়াড়দের ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।
সোমবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আমিনুল হক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই যুব ফুটবল দলকে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে নিয়ে যাবেন।
যুব এই ফুটবল দল মালদ্বীপে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার জন্য আবাসিক ক্যাম্প শুরুর পর ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বেশ কয়েকবার হোটেলে গিয়ে খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ প্রথম ও সর্বশেষ সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই দলের চ্যাম্পিয়ন গোলরক্ষক ছিলেন আমিনুল হক। ২৩ বছর পর তিনি ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আরেকটি দক্ষিণ এশিয়ান জয় করা দলকে করলেন পুরস্কৃত।
ক্রীড়াকার্ড প্রদান করা হলেও এই ফুটবলাররা ভাতার আওতায় আসবেন না এখনই। তবে কার্ড দিয়ে তারা নির্ধারিত কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।
