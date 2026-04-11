অনুশীলনে ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা ভাঙলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৫ এএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
ইন্টার মিয়ামি তারকা লিওনেল মেসি শট নিতে প্রস্তুত হলেই গোলপোস্টের পেছনে থাকা ফটোগ্রাফারদের দুটি সুযোগ থাকে, একটি হলো দারুণ ছবি পাওয়া আর অন্যটি বলের খুব কাছাকাছি চলে যাওয়া। ইন্টার মায়ামির অনুশীলনে এক ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে ঘটেছে দ্বিতীয় ঘটনাটিই।

নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে এমনিতেই আলোচনায় ইন্টার মিয়ামি। তবে এবার অনুশীলনের এক মুহূর্তে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন মেসি। তার নেওয়া এক শক্তিশালী শট তৈরি করে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

শটটি যায়নি প্রত্যাশিত লক্ষ্যে। গোলপোস্টের দিকে না গিয়ে বলটি দিক পরিবর্তন করে কয়েক মিটার দূরে থাকা এক ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় গিয়ে লাগে। শটের শক্তি এতটাই বেশি ছিল যে ক্যামেরার লেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা দেখে হতবাক হয়ে যান ওই ফটোগ্রাফার।

সেই মুহূর্তে কাছাকাছি থাকা এক রিপোর্টার ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করেন। ছবিতে দেখা যায়, বলটি সরাসরি ক্যামেরায় আঘাত করছে এবং এরপর ফটোগ্রাফার বুঝতে পারছেন যে ম্যাচ শুরুর আগেই তার কাজের প্রধান সরঞ্জামটি অচল হয়ে গেছে।

খুব একটা দেখা যায় না এ ধরনের ঘটনা। এমনকি মেসির মতো তারকার আশপাশেও। সাধারণত তার অনুশীলনে অচি চমকপ্রদ সব ফুটবল মুহূর্তের সাক্ষী হওয়া যায়। তবে এবার ঘটনাটি হয়ে থাকল ভিন্ন এক স্মৃতি, ইন্টার মিয়ামির অনুশীলনের আরেকটি ব্যতিক্রমী গল্প হিসেবে।

