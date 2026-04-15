নিউজিল্যান্ডের এই দলকে ‘দ্বিতীয় সারির’ মানতে নারাজ সিমন্স

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গত ১৩ এপ্রিল ঢাকায় এসেছে নিউজিল্যান্ড দল। এই সফরে বেশ কয়েকজন নতুন মুখ রয়েছে কিউই দলে। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলার জন্য এই সিরিজে থাকছেন না নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। অনেকেই বলছেন নিউজিল্যান্ডের এই স্কোয়াড দ্বিতীয় সারির। তবে বাংলাদেশ হেড কোচ ফিল সিমন্স তা মানতে নারাজ। বরং তিনি মনে করেন কিউইরা বাংলাদেশকে ভিন্ন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। তবে তার দলও সবকিছুর জন্য প্রস্তুত।

বুধবার সিরিজ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে আসেন বাংলাদেশ হেড কোচ ফিল সিমন্স। সেখানে নিউজিল্যান্ড দল নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি দ্বিতীয় সারির দল বলব না। আমার মনে হয় যেকোনো দেশ যে দল পাঠায় সেটাই তাদের সেরা দল, বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের মতো দেশের ক্ষেত্রে। সেখানে সবসময় নতুন খেলোয়াড় উঠে আসে। আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে—এই খেলোয়াড়রা সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটে সব ফরম্যাটেই অনেক ম্যাচ খেলেছে। তাই তারা অভিজ্ঞ এবং পরিণত ক্রিকেটার। কেউ কেউ হয়তো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি, কিন্তু জীবনে অনেক ক্রিকেট খেলেছে। তাই ‘দ্বিতীয় দল’ ভাবার সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিষয়টা এভাবে কাজ করে না।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে গত মাসে স্পোর্টিং উইকেটে খেলেছে বাংলাদেশ। ২-১ ব্যবধানে সিরিজও জিতেছে টাইগাররা। কিউইদের বিপক্ষেও একই উইকেটে খেলতে চান সিমন্স, ‘আমরা ভালো উইকেট চাইছি, কারণ আমার মনে হয় ভালো উইকেটে খেললে দল দ্রুত উন্নতি করে। তাই যতটা সম্ভব সেই ধরনের উইকেট পাওয়ার চেষ্টা করছি।’

পাকিস্তানের তুলনায় নিউজিল্যান্ড বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে কিনা? প্রশ্নে সিমন্স বলেন, ‘পাকিস্তানেরও কিন্তু ভালো পেসার আছে। যেকোনো সিরিজেই চ্যালেঞ্জ থাকবে। নিউজিল্যান্ড হয়তো আমাদের ভিন্নভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। তবে আমরা সব ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাকিস্তান সিরিজের আগেও যেমন প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, এখানেও একইভাবে করছি। আমরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিরিজের অপেক্ষায় আছি।’

