ক্রিকেট মাঠে ফুটবল স্কিল, সাজঘরে তামিম (ভিডিও)

আগের ম্যাচের জড়তা দারুণভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন, যে ফর্ম নিয়ে গেছেন নিউজিল্যান্ডে তার ঝলকও দেখা গেল আজ। সাবলীল ব্যাটিংয়ে আশা জাগিয়েছিলেন সেঞ্চুরির, কিন্তু জিমি নিশামের ফুটবল স্কিলের কারণে সাজঘরে ফিরে যেতে হয়েছে ৭৮ রান করা তামিম ইকবালকে।

ক্রাইস্টচার্চের হাগলি ওভালে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ দল। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ ৩৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান। মুশফিকুর রহীম ২০ ও মোহাম্মদ মিঠুন ১১ রান নিয়ে উইকেটে রয়েছেন।

তৃতীয় উইকেট জুটিতে দারুণ খেলেছিলেন মুশফিকুর রহীম ও তামিম ইকবাল। তাদের জুটির রান পৌঁছে গিয়েছিলেন পঞ্চাশের দোরগোড়ায়। কিন্তু তখনই ক্রিকেট মাঠে ফুটবলের স্কিল নিয়ে হাজির হলেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার জিমি নিশাম।

ইনিংসের ৩১তম ওভারের দ্বিতীয় বলটি আলতো করে খেলেছিলেন মুশফিক। বল বেশিদূর যায়নি, ছিল স্ট্যাম্পের পাশেই। রানের সুযোগ ভেবে দৌড় শুরু করেন তামিম। কিন্তু পপিং ক্রিজে পৌঁছানোর আগেই পা দিয়ে ছোট্ট কিকে স্ট্যাম্প ভেঙে দেন নিশাম। রিপ্লে'তে দেখা যায় তামিমের ব্যাট তখন পপিং ক্রিজের বেশ বাইরে।

নিশামের এই চতুরতায় সমাপ্তি ঘটেছে বাংলাদেশ অধিনায়কের ১১ চারের মারে ১০৮ রানের খেলা ৭৮ রানের ইনিংসের, ভেঙেছে ৪৮ রানের তৃতীয় উইকেট জুটি। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে নিজের পঞ্চাশতম পঞ্চাশ পূরণ করার পর হাত খুলে খেলছিলেন তামিম। মাইলফলক পূরণের পর ২৪ বল থেকে তুলে নিয়েছিলেন ২৮ রান।

It's the golden a̶r̶m̶ boot!@JimmyNeesh with some tidy footwork to run out Tamim Iqbal for a well made 78.



