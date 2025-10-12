এস্তোনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ স্বপ্ন টিকিয়ে রাখলো ইতালি

এস্তোনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ স্বপ্ন টিকিয়ে রাখলো ইতালি
বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচ হেরেই বিপদে পড়েছে ইতালি। না হয় এখন বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে শঙ্কার কিছু থাকতো না; কিন্তু টানা চারটি ম্যাচ জিতেও নরওয়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ইতালি। সর্বশেষ গ্রুপ ‘আই’-এর ম্যাচে ইতালিয়ানরা এস্তোনিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন এখনও টিকিয়ে রেখেছে।
এই জয়ের ফলে ‘আই’ গ্রুপে ইতালির পয়েন্ট ৫ ম্যাচ শেষে ১২। ইসরায়েলের চেয়ে তিন পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে আজ্জুরিরা এবং এক ম্যাচ কম খেলেও নরওয়ের পেছনে অবস্থান বজায় রাখল।
দেশের হয়ে টানা গোলের ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন মোইস কিয়ান। বাছাইপর্বে এটি ছিল তার চতুর্থ গোল। ম্যাচের মাত্র পঞ্চম মিনিটেই তিনি অসাধারণ এক মুভে এস্তোনিয়ার রক্ষণের ভেতর ঢুকে ডানদিকের কোণে বল পাঠিয়ে দেন, ইতালিকে এগিয়ে নেন ১-০ গোলে।
২২তম মিনিটে পেনাল্টি পায় ইতালি, কিন্তু মাতেও রেতেগুইয়ের শটটি দারুণভাবে বাঁচিয়ে দেন এস্তোনিয়ার গোলরক্ষক কার্ল হেইন। তবে প্রথমার্ধের ৩৮তম মিনিটে আর রেহাই পাননি হেইন। রিকার্দো অরসোলিনি মাথা দিয়ে বল বাড়িয়ে দেন রেতেগুইয়ের পথে, যিনি নিখুঁত ভলিতে বল পাঠান জালে।
দ্বিতীয়ার্ধেও ইতালির দাপট অব্যাহত থাকে। ৭৪তম মিনিটে লিওনার্দো স্পিনাজোলার নিচু ক্রস থেকে তরুণ ফরোয়ার্ড ফ্রান্সেসকো পিও এসপোজিতো গোল করে নিজের জাতীয় দলের প্রথম গোল উদযাপন করেন।
তবে ৭৬তম মিনিটে অপ্রত্যাশিত এক ভুলে গোল হজম করে ইতালি। ম্যানচেস্টার সিটির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা সহজ এক ক্রস ফেলে দেন সামনে, আর সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাউনো সাপিনেন বল ঠেলে দেন জালে, এস্তোনিয়াকে এনে দেন সান্ত্বনার গোল।
আইএইচএস/