বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
জর্জিয়াকে হারিয়ে শীর্ষে স্পেন
ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দুর্দান্ত ছন্দ ধরে রেখেছে। এলচের এস্টাডিও মার্তিনেজ ভ্যালেরোয় জর্জিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল গ্রুপ ‘ই’-এর শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল। ইয়ারেমি পিনো ও ওইয়ারজাবালের গোলেই জয় নিশ্চিত
২৪তম মিনিটে ক্রিস্টাল প্যালেসের উইঙ্গার ইয়ারেমি পিনোর গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। কর্নার থেকে ফেরত আসা বলে রোবিন লে নরমান্ড পাস দেন পিনোকে, যিনি কাছাকাছি থেকে জালে পাঠান বলটি।
প্রথমার্ধেই লিড দ্বিগুণ করার সুযোগ পেয়েছিল স্পেন। ২৮তম মিনিটে জর্জিয়া গোলরক্ষক গিওর্গি মামারদাশভিলি ফাউল করেন ফেরান তোরেসকে, এবং ভিএআর পর্যালোচনার পর পেনাল্টি দেওয়া হয়। কিন্তু লিভারপুলের এই গোলরক্ষক দারুণভাবে সেভ করে দেন তোরেসের শট।
দ্বিতীয়ার্ধেও স্পেনের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। ৬৪তম মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে দারুণ এক গোল করে জয় নিশ্চিত করেন মিকেল ওইয়ারজাবাল। পেদ্রো পোরো বলের উপর দিয়ে দৌড়ে গেলে সুযোগ নেন ওইয়ারজাবাল, তার বাঁ-পায়ের জোরালো শটটি জালে জড়িয়ে পড়ে উপরের কোণে।
পুরো ম্যাচে স্পেনের অন্তত তিনবার বল পোস্টে লেগে ফেরত পায়। পোরোর বাঁ-পায়ের শট ও ওইয়ারজাবালের রিবাউন্ড দু’বারই কাঠামোয় বাধা পায়। মিকেল মেরিনোর হেড ও পেদ্রির দুর্দান্ত ক্রসবার লাগা শটেও ভাগ্য অনুকূলে ছিল না।
স্পেন ইউরোপিয়ান বাছাইপর্বে ‘ই’ গ্রুপে টানা তিন ম্যাচে জয় পেয়েছে এবং একটিও গোল হজম করেনি। তিন ম্যাচে তাদের অর্জন ৯ পয়েন্ট। ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তুরস্ক।
বার্সেলোনার দানি ওলমো ও লামিনে ইয়ামাল ইনজুরিতে থাকায় খেলতে না পারলেও তরুণদের পারফরম্যান্সে ঘাটতি দেখা যায়নি। পরের ম্যাচে মঙ্গলবার ভায়াদোলিদে বুলগেরিয়ার মুখোমুখি হবে স্পেন।
আইএইচএস/