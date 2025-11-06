তিন হাফ সেঞ্চুরিতে বিশাল সংগ্রহ পাকিস্তানের
টেস্ট, টি-টোয়েন্টির চেয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে দারুণ ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২ উইকেটে হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও সফরকারী প্রোটিয়াদের সামনে ২৭০ রানের চ্যারেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল।
ফয়সালাবাদে টস জিতে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। শুরুতেই ফাখর জামানের (০) উইকেট হারিয়ে কিছুটা বিপদে পড়ে স্বাগতিকরা। বিপর্যয় কাটাতে নেমে ১১ রান করে বিদায় নেন বাবর আজম এবং ৪ রান করে আউট হন মোহাম্মদ রিজওয়ানও।
২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানকে টেনে তোলার দায়িত্ব নেন সাইম আইয়ুব ও সালমা আলি আগা। দু’জন মিলে গড়ে তোলেন ৯২ রানের অনবদ্য এক জুটি। ৬৬ বলে ৫৩ রান করেন সাইম আইয়ুব।
সালম আলি আগা ১০৬ বল খেলে ধীর গতির ব্যাটিং করলেও সর্বোচ্চ ৬৯ রান সংগ্রহ করেন তিনি। হুসাইন তালাত ১০ রান করে আউট হন। তবে মোহাম্মদ নওয়াজ বলে বলে রান তুলে পাকিস্তানের স্কোরকে চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ে নিয়ে যান। ৫৯ বলে ৫৯ রান করেন তিনি। ১৮ বলে ২৮ রান করেন ফাহিম আশরাফ। ৯ বলে ১২ রানে অপরাজিত তাকেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান সংগ্রহ করে ২৬৯ রান।
দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার নান্দ্রে বারগার ১০ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট। এনকাবায়োমজি পিটার নেন ৫৫ রানে ৩ উইকেট এবং ২টি নেন করবিন বোস।
আইএইচএস/