রোনালদোর রেকর্ড ভাঙার পথে ছুটছেন এমবাপে!
রেকর্ড গড়াই হয় ভাঙার জন্য। যিনি রেকর্ড গড়েন, তিনি হয়তো অপেক্ষায় থাকেন, পরের কোন প্রতিভাবান ফুটবলার তার সেই রেকর্ড ভেঙে দেবে! কিলিয়ান এমবাপে সব সময়ই ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর গুণমুগ্ধ। এমবাপে সব সময়ই বলে থাকেন, তার আদর্শ রোনালদো। এবার সেই অগ্রজের বিরল এক রেকর্ডই ভেঙে দিতে চলেছেন ফরাসী তারকা এমবাপে। যার জন্য আর মাত্র চারটি গোল প্রয়োজন।
রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে কিলিয়ান এমবাপে দারুণ ফর্মে রয়েছেন। বুধবার অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে লা লিগার ম্যাচে তার জোড়া গোল দলকে ৩-০ ব্যবধানে জিততে সাহায্য করেছে। সে সঙ্গে ২০২৫ সালে ক্লাবের হয়ে তার গোল সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫, যা রিয়াল কিংবদন্তি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর এক পঞ্জিকা বর্ষে সর্বোচ্চ ৫৯ গোলের রেকর্ডের চেয়ে মাত্র চার গোল কম।
২০১৩ সালে রোনালদো যে রেকর্ড গড়েছিলেন, এমবাপে এখন সেটির খুব কাছাকাছি। রিয়াল মাদ্রিদের এ বছর আরও চারটি ম্যাচ বাকি- প্রথমটি রোববার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে। ফলে রেকর্ড ভাঙার সামনে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে এমবাপে।
রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসো সংবাদ সম্মেলনে এমবাপেকে নিয়ে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘কিলিয়ান রিয়াল মাদ্রিদে ইতিহাস গড়ার পথে, যেমনটা ক্রিশ্চিয়ানো করেছিলেন। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরিসংখ্যান…, এসব তাকে নির্বাচিত কয়েকজনের একজন বানিয়েছে। প্রতিদিন তার সঙ্গে কাজ করা দারুণ অভিজ্ঞতা। তার এনার্জি ও অন্যদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা আমাকে রোনালদোর কথা মনে করিয়ে দেয়।’
তবে এমবাপে ও রোনালদোর মধ্যে কাউকে বেছে নেওয়ার প্রশ্নে আলোনসো নিরপেক্ষ অবস্থান নেন। ‘ক্রিশ্চিয়ানো হলো ক্রিশ্চিয়ানো, আর কিলিয়ান হলো কিলিয়ান। দু’জনই অসাধারণ খেলোয়াড়। আমরা কিলিয়ানকে পেয়ে ভাগ্যবান,’- বলেন তিনি।
এদিকে লা লিগা টেবিলে রিয়াল মাদ্রিদ শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে। যদিও শনিবার রাতে রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে ৫-৩ গোলের জয়ে বার্সা ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিয়েছে ৪ পয়েন্টের। সেল্টাকে আজ হারাতে পারলে রিয়াল সেই ব্যবধান ১ পয়েন্টে নামিয়ে আনবে।
যদিও সেল্টাভিগোর বিপক্ষে ম্যাচের আগে রিয়ালের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রাইট-ব্যাকের অভাব। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের চোটে যোগ হয়েছে দানি কারভাহালের দীর্ঘমেয়াদি অনুপস্থিতি। ফলে মিডফিল্ডার ফেদে ভালভের্দে রাইড-ডিফেন্সে খেলতে পারেন।
আলোনসো বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতি বিবেচনা করছি। ফেদে সবসময় দলের জন্য ছুটে আসে। বার্সা, জুভেন্টাসের বিপক্ষে তার দারুণ ম্যাচের কথা মনে আছে। সে উদার, দলকে সাহায্য করতে চায়।’
বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পর আলোনসো তার দলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন, ‘এটা ছিল সম্পূর্ণ একটি ম্যাচ। এখন ধারাবাহিকতা দরকার। এপ্রিল-মেতে যেখানে থাকা প্রয়োজন, সেখানে থাকতে হবে।’
আইএইচএস/