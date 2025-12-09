লিভারপুলের দলে জায়গা হারালেন সালাহ

লিভারপুলের দলে জায়গা হারালেন সালাহ
টানা ৩ ম্যাচ ছিলেন বেঞ্চে। রাখা হয়নি শুরুর একাদশে। লিভারপুলের সবচেয়ে বড় তারকার বেঞ্চে থাকা স্বাভাবিক মনে হয়নি কারো কাচেই। এবার তো বাদই পড়লেন স্কোয়াড থেকে। ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচের জন্য ঘোষিত স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তে হলো মোহাম্মদ সালাহকে।
গতকাল সোমবার ক্লাবের ট্রেনিং মাঠে অনুশীলনে সালাহকে দেখা গেলেও রাখা হয়নি স্কোয়াডে। তাকে ছাড়াই সান সিরোতে ভ্রমণ করছে আর্নে স্লটের দল। ওয়েস্টহ্যাম, সান্ডারল্যান্ড ও লিডসের বিপক্ষে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার পর এক সাক্ষাৎকারে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সালাহ। দলের ফর্মহীনতায় তাকে বেঞ্চ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কোচের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরার বিষয়টিও উঠে আসে সেই সাক্ষাৎকারে।
লিভারপুলের হয়ে গত ১৯ ম্যাচে মাত্র ৫ গোলের দেখা পেয়েছেন সালাহ। ক্লাবও আছে খুবই ফর্মহীনতায়। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও ফর্মের সঙ্গে লড়াই করছে দলটি। ইপিএলের ৬ ম্যাচে পরাজিত হয়েছে ১৫ ম্যাচ মাঠে নেমে। টেবিলে অবস্থান নবম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অবস্থান ১৩তম।
মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে তাকে ছাড়াই মাঠে নামছে লিভারপুল। পরবর্তী ম্যাচ প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটনের বিপক্ষে। সেই ম্যাচ খেলে আফ্রিকান নেশন্স লিগ খেলতে ক্লাব ছেড়ে জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।
আইএন