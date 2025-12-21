এভারটনকে হারিয়ে শীর্ষে ফিরলো আর্সেনাল

এভারটনকে হারিয়ে শীর্ষে ফিরলো আর্সেনাল
টেবিলের শীর্ষে ফিরতে জয়ের বিকল্প ছিল না আর্সেনালের। এভারটনের বিপক্ষে তাই এলোমেলো এক ম্যাচে ১-০ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে তার করলো ক্লাবটি।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) হিল ডিকিনসন স্টেডিয়ামে এলোমেলো এক ম্যাচে এভারটনকে হারিয়েছে আর্সেনাল। এই জয় তাদের ফিরিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের টেবিলের শীর্ষে।
এভারটনের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে সিটির জয়ে শীর্ষস্থান হারায় আর্সেনাল। সাবেক ক্লাব সিটিকে টপকানোর নিয়ে বাড়তি চাপেই সম্ভবত ছিল মিকেল আর্তেতা।
২৭ মিনিটে ডোকলান রাইসের নেওয়া ফ্রি-কিকে অযথাই হাত দিয়ে বসেন এভারটন ডিফেন্ডার জেক ও’ব্রায়েন। ফলে পেনাল্টি পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি ভিক্টর গিয়োকেরেস। ওই এক গোলেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় আর্সেনালের।
এই মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা আর্সেনাল অবশ্য এই ম্যাচে ছিল না নিজেদের সেরা ছন্দে। বিরতির পর ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও সেটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন গানাররা। ভালো সুযোগ পেয়েও সেগুলো নষ্ট করেন লিয়ান্দ্রো ট্রসার্ড ও মার্টিন সুবিমেন্দি।
এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলের শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে গেল আর্সেনাল এবং তৃতীয় স্থানে থাকা অ্যাস্টন ভিলার চেয়ে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে তারা। অ্যাস্টন ভিলা রবিবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আতিথ্য দেবে।
আইএন