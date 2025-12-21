লিভারপুলের জয়, চেলসির ড্র

লিভারপুলের জয়, চেলসির ড্র
ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে হওয়া তিন গোলের ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে টটেনহ্যামকে ব্যবধানে হারিয়েছে লিভারপুল। এই জয়ে টেবিলের শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে আর্নে স্লটের শীষ্যরা।
প্রথমে ১০ জনের টটেনহ্যামের বিপক্ষে খেললেও অতিরিক্ত সময়ে আরও এক লাল কার্ডে দলটি পরিণত হয় ৯ জনে। ফলে ম্যাচে ফেরা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এরপরও একটি গোল শোধ করেছিল দলটি।
দুই দলই শুরুতে আক্রমণ চালায়। তবে কেউই পায়নি কাঙ্খিত গোলের দেখা। টটেনহ্যামের বিপদ বাড়ে ৩৩ মিনিটে জাভি সিমন্স লাল কার্ড দেখলে।
দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ফ্লোরিয়ান ভির্টজের পাস থেকে গোল করেন আলেকজান্ডার ইসাক। গোল করে পরে অবশ্য চোটের কারণে মাঠ ছাড়েন তিনি।
মিনিট দশেক পর হেড থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান হুগো একিতিকে। ৮৩ মিনিটে রিচার্লিসনের গোলে টটেনহ্যাম ব্যবধান কমালেও ম্যাচে ফেরা সম্ভব হয়নি।
ম্যাচের শেষদিকে অতিরিক্ত সময়ের তৃতীয় মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখলে টটেনহ্যাম ৯ জনে পরিণত হয়।
এই জয়ে ১৭ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল টেবিলের পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহ্যাম রয়েছে ১৩তম স্থানে।
এদিকে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ড্র করেছে চেলসি। প্রথমার্ধে দুই গোল হজম করার পর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে ২-২ গোলে ড্র করে চেলসি।
নিউক্যাসলের নিক ভল্টেমাডের জোড়া গোলে ২০ মিনিটেই এগিয়ে যায়। দারুণ সূচনা পাওয়া নিউক্যাসল প্রথমার্ধে স্পষ্টভাবেই পিছিয়ে দেয় চেলসিকে। খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি তারা।
তবে খেলার চিত্র পাল্টে যায় দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৯ মিনিটে দূপাল্লার অসাধারণ এক ফ্রি-কিকে অধিনায়ক রিস জেমস গোল করে ম্যাচে ফেরান দলকে।
এরপর প্রতিপক্ষের মালিক থিয়াওয়ের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে জোয়াও পেদ্রো গোল করলে ৬৬ মিনিটে সমতা ফেরে ম্যাচে।
শেষ দিকে দুই দলই জয়ের চেষ্টা করলেও আর গোল হয়নি। এই ড্রয়ের পর ১৭ ম্যাচে ৮ জয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে চেলসি। সমান ম্যাচে ৬ জয়ে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ১১তম স্থানে নিউক্যাসল।
আইএন