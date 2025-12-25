এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিলো রোনালদোর ক্লাব
ঘরের মাঠ কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ইরাকি ক্লাব আল জাওরার মুখোমুখি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসরের। সিআর সেভেনকে সেরা একাদশে রাখা হয়েছিল। প্রথম ৪৫ মিনিট খেলেছেনও তিনি। যতক্ষণ মাঠে ছিলেন, ৪টি গোল দিয়েছে আল নাসর। তবে, তার একটিও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর না। যদিও প্রথমার্ধের পর তাকে তুলে নিয়েছিলেন কোচ।
বলা যায় রোনালদোর উপস্থিতিতেই ইরাকি ক্লাব আল জাওরাকে ৫-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে রীতিমত বিধ্বস্ত করেছে আল নাসর। নিজে গোল করতে না পারলেও স্বদেশি ফুটবলার হোয়াও ফেলিক্সের জন্য দারুণ একটি গোলের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি।
আল নাসরের হয়ে জোড়া গোল করেন কিংসলে কোম্যান। একটি করে গোল করেন ওয়েসলি রিবেইরো, আবদুলেলাহ আল আমারি ও হোয়াও ফেলিক্স। আল জাওরার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ইবরাহিম।
প্রায় এক মাস পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরে আসলো আল নাসর। এছাড়া এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২ এ এই প্রথম খেলতে নামলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে, প্রথম ম্যাচটায় গোলের দেখা পেলেন না তিনি।
এ নিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শতভাগ জয়ের রেকর্ড ধরে রাখলো আল নাসর। ৬ জয়ে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে এরই মধ্যে তারা নকআউট পর্বে নাম লিখে ফেলেছে। অন্যদিকে একই গ্রুপে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ২য় স্থানে আল জাওরা।
আইএইচএস/