শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলো আর্সেনাল
মৌসুমের প্রথম গোলের দেখা পেয়েছেন আর্সেনালের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। সেই গোলেই ঘরের মাঠে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ২-১ গোলে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছে আর্সেনাল।
টানা দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ম্যাচ শুরুর আগেই ম্যানচেস্টার সিটির কাছে শীর্ষস্থান অবস্থানটি খোয়ায় আর্সেনাল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে মাঠে নেমেই সিটিকে আবারও দুইয়ে ঠেলে দেন গানাররা।
হাঁটুর চোটের কারণে এই মৌসুমে নিয়মিত দলের স্কোয়াডে নেই মার্টিন ওডেগার্ড। এরপরও মাঠে ফিরেই দেখালেন নিজের আসল রূপ। ১৪ মিনিটে বাঁ পায়ের নিচু শটে পরাস্ত করেন ব্রাইটন গোলকিপার বার্ট ভারব্রুগেনকে।
ম্যাচে পুরোপুরি দাপট ধরে রাখে আর্সেনাল। এর মধ্যেই ৫২ মিনিটে জর্জিনিও রাটারের আত্মঘাতী গোলে লিড দ্বিগুণ করে গানাররা।
৬৪ মিনিটের আগপর্যন্ত খুব একটা আক্রমণ করতে পারেনি ব্রাইটন। সেই সময় ইয়াসিন আয়রির শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে রিবাউন্ড থেকে দিয়েগো গোমেজ জোরালো শটে গোল করে ব্যবধান কমান।
শেষদিকে অতিথি দলটি জোরালোভাবে ফিরে আসে এবং ইয়ানকুবা মিনতেহের বাঁকানো শটটি যদি আর্সেনাল গোলকিপার ডেভিড রায়ার অসাধারণ সেভে তা আটকে না দিতেন, তাহলে তারা সমতায় ফিরতে পারত।
শেষটা ছিল টানটান উত্তেজনাপূর্ণ, তবে আর্সেনাল শেষ পর্যন্ত লিড ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এই জয়ে ১৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট দাঁড়ায় ৪২। একই দিনে নটিংহাম ফরেস্টকে হারানো ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৪০।
