  2. খেলাধুলা

প্রিমিয়ার লিগে উলভসের বিব্রতকর রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৩ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রিমিয়ার লিগে উলভসের বিব্রতকর রেকর্ড

লিভারপুলের মাঠে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে উলভারহ্যাম্পটন। এই হারের মধ্য দিয়ে এক অনাকাঙ্খিত রেকর্ডও গড়েছে দলটি। টানা ১৮ ম্যাচে জয়হীন ক্লাবটি। চলমান মৌসুমে ১৮ ম্যাচ খেলে ১৬ ম্যাচেই হেরেছে উলভস।

মৌসুমে ১৮ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের একদম তলানীতে অবস্থান রব এডওয়ার্ডসের দলের। ২০২০-২১ মৌসুমে শেফিল্ড ইউনাইটেড সর্বোচ্চ ১৭ ম্যাচ জয়হীন থাকার রেকর্ডটি এখন উলভসের দখলে।

বিব্রতকর এই রেকর্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা ১০ ম্যাচ জয়হীন থাকার নেতিবাচক রেকর্ডও। ধারাবাহিক ব্যর্থতা দলের আত্মবিশ্বাস ও সমর্থকদের মনোবলকে মারাত্মকভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে।

উলভস রয়েছে প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে সবচেয়ে কম পয়েন্ট সংগ্রহের বিব্রতকর রেকর্ড গড়ারও। ২০০৭-০৮ মৌসুমে মাত্র ১১ পয়েন্ট পেয়েছিল ডার্বি কাউন্টি। উলভসের বর্তমান অবস্থান বিবেচনায় নিলে সেই রেকর্ড ভাঙার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।