নির্বাচনে জয়ী হলেন নায়িকা পলি
দীর্ঘদিন পর আবারও আলোচনায় অভিনেত্রী পলি। সিনেমায় সরব হয়েছেন তিনি। করছেন শুটিং। এবার দিলেন সুখবর। বাংলাদেশ ফিল্ম ক্লাব লিমিটেডের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী।
সামসুল আলম–জাহাঙ্গীর সিকদার পরিষদ থেকে ২৪০ ভোট পেয়ে তিনি কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হন এই নায়িকা।
এই পরিষদ থেকে সামসুল আলম ও জাহাঙ্গীর সিকদারসহ মোট সাতজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে লায়ন নজরুল ইসলাম–অপূর্ব রায় পরিষদ থেকে অপূর্ব রায়সহ চারজন প্রার্থী জয় লাভ করেন। নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন অপূর্ব রায়।
খুলনার মেয়ে পলির চলচ্চিত্রে পথচলা শুরু হয় ২০০১ সালে। প্রয়াত জনপ্রিয় নায়ক মান্নার বিপরীতে ‘ফায়ার’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে তার। মোহাম্মদ হোসেন পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি মুক্তির পরই দর্শকের নজর কাড়ে পলির অভিনয়। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি তাকে। টানা অভিনয় করেছেন ১১৩টিরও বেশি চলচ্চিত্রে।
চলচ্চিত্র জীবনে মান্না, রুবেল, অমিত হাসান, শাকিব খানসহ সে সময়ের প্রায় সব জনপ্রিয় নায়কের সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দা ভাগ করেছেন পলি। অভিনয়ের পাশাপাশি তার পর্দা উপস্থিতি ও জনপ্রিয়তা তাকে দ্রুতই শীর্ষ নায়িকাদের কাতারে নিয়ে যায়।
দীর্ঘ বিরতির পর চলচ্চিত্র সংগঠনের মাধ্যমে আবার সক্রিয় ভূমিকায় ফেরায় পলিকে নিয়ে ভক্ত ও সহকর্মীদের মাঝেও তৈরি হয়েছে ইতিবাচক আলোচনা। অনেকেই মনে করছেন, এটি তার চলচ্চিত্রাঙ্গণে নতুনভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।
