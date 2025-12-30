অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ
খালেদা জিয়ার মৃত্যু: ফাইনাল বাতিল করে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার। তবে সকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর এই ফাইনালসহ বাফুফের এ দিনের সব আয়োজন স্থগিত করে।
স্থগিত ফাইনাল ম্যাচটি বিকেলে বাতিল ঘোষণা করে বাফুফে ফাইনালের দুই দল বিকেএসপি ও বরিশালকে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে নোয়াখালী স্টেডিয়ামের মাঠে ট্রফি প্রদান করে।
প্রতিযোগিতায় ফেয়ার প্লে পুরস্কার পেয়েছে নোয়াখালী অনূর্ধ্ব-১৫ দল। সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন বরিশাল অনূর্ধ্ব-১৫ দলের আল রাবিদ, সর্বাধিক গোলদাতা ( ৪টি) বিকেএসপি অনূর্ধ্ব-১৫ দলের আশিক আকন্দ ও প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন বিকেএসপির মো. নাফিদ।
বাফুফের একজন সদস্য মাঠে উপস্থিত থেকে সব পুরস্কার বিরতরণ করেন। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের ফাইনালে উপস্থিত থাকার কথা ছিল।
