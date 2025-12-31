দাপুটে জয়ে শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করলো আর্সেনাল

দাপুটে জয়ে শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করলো আর্সেনাল
দ্বিতীয়ার্ধে চার গোল করে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয় পেয়ছে আর্সেনাল। দাপুটে জয়ে শীর্ষে অবস্থান করেই বছর শেষ করলো মিকেল আর্তেতার দল। এই হারে থামলো অ্যাস্টন ভিলাল ১১ ম্যাচ অপরাজিত থাকার যাত্রা।
গতকাল মঙ্গলবার এমিরেটস স্টেডিয়ামে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে জয় পেয়েছে আর্সেনাল। এই জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে গানাররা।
চোট কাটিয়ে গতকালের ম্যাচ দিয়ে নভেম্বরের পর প্রথম একাদশে ফেরেন সেন্টার-ব্যাক গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস। তার নৈপুন্যেই ৪৮ মিনিটে লিড পায় আর্সেনাল। কর্নার থেকে বল জালে জড়ান তিনি।
এরপর মাঝমাঠ থেকে বল কেড়ে নিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করতে সহায়তা করেন অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। মাঝমাঠে বল কেড়ে নিয়ে মার্টিন জুবিমেন্দিকে দারুণ এক পাস দেন। সেই বল পেয়ে ৫২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুবিমেন্দি।
৬৯ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে তৃতীয় গোলটি করেন, যদিও ভিএআরের দীর্ঘ অফসাইড পরীক্ষা শেষে গোলটি বৈধ ঘোষণা করা হয়।
বদলি হিসেবে নামা গ্যাব্রিয়েল জেসুস ৭৮ মিনিটে বক্সের প্রান্ত থেকে বাঁকানো শটে চতুর্থ গোলটি করে ম্যাচটি স্মরণীয় করে তোলেন। যোগ করা সময়ে কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে অ্যাস্টন ভিলার হয়ে সান্ত্বনার গোল করেন অলি ওয়াটকিন্স অতিরিক্ত সময়ে।
আইএন