  2. খেলাধুলা

বছরের প্রথম দিনে ঘরের মাঠে হোঁচট লিভারপুলের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
বছরের প্রথম দিনে ঘরের মাঠে হোঁচট লিভারপুলের

নিউ ইয়ার্স ডেতে (১ জানুয়ারি) ঘরের মাঠ আনফিল্ডে পয়েন্ট হারালো লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে ০–০ গোলে ড্র করেছে আর্নে স্লটের দল।

১৯ ম্যাচ শেষে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের সংগ্রহ ৩৩ পয়েন্ট, যা নিয়ে তারা টেবিলের চতুর্থ স্থানে আছে। লিগের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে তারা পিছিয়ে পড়েছে ১২ পয়েন্টে। অন্যদিকে লিডস ইউনাইটেড ২১ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৬তম স্থানে, অবনমন অঞ্চলের ঠিক ওপরে।

ম্যাচের শেষ দিকে প্রায় জয়ের স্বাদ পেয়েই ফেলেছিল লিডস। খেলা শেষের প্রায় ১০ মিনিট আগে ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইন গোল করে উল্লাসে মেতে উঠলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়।

ম্যাচজুড়ে লিভারপুলের আক্রমণে তেমন তাড়না দেখা যায়নি। বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগ নষ্ট করে তারা। সবচেয়ে বড় সুযোগটি আসে হুগো একিতিকে’র হেড থেকে, যা দূরের পোস্ট দিয়ে বাইরে চলে যায়।

রক্ষণেও একবার বড় ভুলের মুখে পড়ে লিভারপুল। গোলরক্ষক আলিসন বেকার ভুল ক্লিয়ারেন্সে ইথান অ্যাম্পাডুকে সুযোগ করে দিলেও দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়েলশ মিডফিল্ডারের শটটি ঠেকান।

দিনের আরেক ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেস ১-১ গোলে ড্র করেছে ফুলহ্যামের সাথে।

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।