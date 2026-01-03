আবাহনীর জয় আর কিংসের ড্রয়ে প্রথম পর্ব শেষ

আবাহনীর জয় আর কিংসের ড্রয়ে প্রথম পর্ব শেষ
বাংলাদেশ ফুটবল লিগের শিরোপা উদ্ধারের মিশনে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলছিল বসুন্ধরা কিংস। তবে প্রথম পর্বের শেষ তিন ম্যাচে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা হতাশা উপহার দিয়েছে সমর্থকদের। পুলিশ এফসির বিপক্ষে হারের পর আবাহনীর বিপক্ষে ড্র এবং শনিবার শেষ ম্যাচে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের কাছে পয়েন্ট হারিয়েছে কিংস। অন্যদিকে বর্তমান রানার্সআপ আবাহনী ৩-০ গোলে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে হারিয়ে উঠে এসেছে টেবিলের পাঁচ নম্বরে।
প্রতিপক্ষের মাঠ মানিকগঞ্জে বসুন্ধরা কিংস ৩-০ গোলে লিড নিয়েও ম্যাচটি জিততে পারেনি। ৩-৩ গোলে ড্র করে অপ্রত্যাশিত এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে কিংস। ২৩ মিনিটে সাদ উদ্দিন এবং ২৫ ও ২৯ মিনিটে ব্রাজিলের ডরিয়েলটন জোড়া গোল করলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। তবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দল ফকিরেরপুল দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে সেই ৩ গোল ফিরিয়ে দেয় দ্বিতীয়ার্ধে।
৭৬ মিনিটে জাহিদ ও ৮৪ মিনিটে ইরফান গোল করলে ব্যবধান কমিয়ে ২-৩ করে ফকিরেরপুল। আর শেষ মিনিটে ইব্রাহিমের গোলে নাটকীয় ড্র করে কিংসকে হতবাক করে দেয় ইয়ংমেন্স ক্লাব।
এই ড্রয়ে ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ফর্টিসের সাথে সমান্তরালে বসুন্ধরা কিংস। তবে গোলগড়ে সবার ওপরে নাম কিংসের। অন্য দিকে দারুণ এই ড্রয়ের পর ফকিরেরপুল ৯ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে টেবিলের ৮ নম্বরে।
এদিকে নিজেদের মাঠ কুমিল্লার ভাষা শহীদ ধীরেন্ত্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আবাহনী হেসেখেলেই হারিয়ে দিয়েছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে। সোলেমান দিয়াবাতে জোড়া ও ব্রুনো মাতোস এক গোল করেন। এ জয়ে আবাহনী ১৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছে।
প্রথম পর্ব শেষে সবার ওপরে আছে কিংস ও ফর্টিস। শনিবার ফর্টিস ২-০ গোলে পিডব্লিউডিকে হারিয়ে কিংসের সাথে টেবিলের শীর্ষ স্থান ভাগভাগি করেছে। ফর্টিসের গোল করেছেন ওমর বাবু ও ওকাফো।
