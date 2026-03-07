  2. লাইফস্টাইল

ঐতিহ্য আর নস্টালজিয়ায় মোড়া সাবিলা নূর

প্রকাশিত: ০৯:২০ এএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
অভিনেত্রী সাবিলা নূর, ছবি: ফেসবুক থেকে

বেনারসি শাড়ির মোহময়ী সাজে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূর। তার এই লুকে যেন ফিরে এসেছে নব্বইয়ের দশকের সেই নস্টালজিক ফ্যাশন। ঐতিহ্যবাহী সাজে ধরা দিলেও এতে রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া, যা পুরো লুকটিকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।

এই শাড়ির সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন একই রঙের হাফস্লিভ ব্লাউজ। ব্লাউজটির পেছনের ডিজাইনটিও বেশ নজরকাড়া। ডিপ ব্যাক কাটের সঙ্গে টাই-আপ ডিটেইল যুক্ত থাকায় ঐতিহ্যবাহী সাজের মাঝেও আধুনিক স্টাইলিংয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গয়নার ক্ষেত্রেও সাবিলা রেখেছেন জমকালো আয়োজন। গলায় মুক্তা ও অ্যান্টিক গোল্ড টোনের স্টেটমেন্ট নেকপিস তাঁর লুকে এনেছে আভিজাত্যের ছাপ। কানে বড় ঝুমকা-স্টাইলের দুল, যেখানে স্টোন ও মুক্তার কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাতে গোল্ড কাফ ব্রেসলেট পুরো সাজের সঙ্গে সুন্দরভাবে ভারসাম্য তৈরি করেছে।

তার এই লুকের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো হেয়ারস্টাইল। লম্বা বেণি করা চুলের চারপাশে সোনালি ফিতা বা অলংকার জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা সাজে এনে দিয়েছে রাজকীয় আবহ। এতে পুরো স্টাইলিংয়ে হালকা ব্রাইডাল অনুভূতিও তৈরি হয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে নব্বইয়ের দশকের ফ্যাশন অনুপ্রেরণায় তৈরি সাবিলা নূরের এই বেনারসি লুকটি বিয়ে, উৎসব বা যেকোনো ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের জন্য হতে পারে অনুকরণীয় একটি স্টাইল।

জেএস/

