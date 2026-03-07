টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০৭ মার্চ, ২০২৬
ফুটবল
মেয়েদের এশিয়ান কাপ
চায়নিজ তাইপে-ভিয়েতনাম
সরাসরি, সকাল ১১টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ভারত-জাপান
সরাসরি, বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
এফএ কাপ
ম্যানসফিল্ড টাউন-আর্সেনাল
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিট
সনি লিভ
রেক্সহ্যাম-চেলসি
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
নিউক্যাসল-ম্যানসিটি
সরাসরি,রাত ২টা
সনি লিভ
লা লিগা
ওসাসুনা-মায়োরকা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো-সোসিয়েদাদ
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মি.
বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
ফ্রেইবুর্গ-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মি.
ট্যাপমেড অ্যাপ
লাইপজিগ-অগসবুর্গ
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মি.
ট্যাপমেড অ্যাপ
ক্রিকেট
নারী টেস্ট-২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সরাসরি, বেলা ১১-২০ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আইএইচএস/