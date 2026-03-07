  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০৭ মার্চ, ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ এএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
ফুটবল

মেয়েদের এশিয়ান কাপ
চায়নিজ তাইপে-ভিয়েতনাম
সরাসরি, সকাল ১১টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

ভারত-জাপান
সরাসরি, বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

এফএ কাপ
ম্যানসফিল্ড টাউন-আর্সেনাল
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিট
সনি লিভ

রেক্সহ্যাম-চেলসি
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ

নিউক্যাসল-ম্যানসিটি
সরাসরি,রাত ২টা
সনি লিভ

 

লা লিগা
ওসাসুনা-মায়োরকা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

আতলেতিকো-সোসিয়েদাদ
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মি.
বিগিন অ্যাপ

বুন্দেসলিগা
ফ্রেইবুর্গ-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মি.
ট্যাপমেড অ্যাপ

লাইপজিগ-অগসবুর্গ
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মি.
ট্যাপমেড অ্যাপ

ক্রিকেট

নারী টেস্ট-২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সরাসরি, বেলা ১১-২০ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

