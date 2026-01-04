রাইসের জোড়া গোলে জয়রথ চলছে আর্সেনালের

রাইসের জোড়া গোলে জয়রথ চলছে আর্সেনালের
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দাপুটে ধারা অব্যাহত রেখেছে আর্সেনাল। ডেকলান রাইসের জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও ৩-২ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে গানাররা।
ম্যাচের শুরুতেই গোল হজম করে বিপদে পড়ে আর্সেনাল। সেন্টার ব্যাক গ্যাব্রিয়েলের ভুল পাস চলে যায় প্রতিপক্ষের পায়ে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচের দশম মিনিটে বোর্নমাউথকে এগিয়ে দেন ইভানিলসন।
নিজের বিরাট ভুলে দলকে গোল হজম করানোর ৬ মিনিট পর সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন গ্যাব্রিয়েলই। গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট প্রতিহত হলে ফিরতি বলে জোরালো শটে সমতা ফেরান তিনি।
এরপর একাধিক সুযোগ পেয়েও বোর্নমাউথ কাজে লাগাতে পারেনি। উল্টো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। মার্টিন ওডেগার্ডের লে-অফ থেকে বক্সের বাইরে থেকে নিখুঁত শটে দলকে এগিয়ে দেন ডেকলান রাইস দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪ মিনিটে।
হাঁটুর চোট কাটিয়ে ফেরা ইংল্যান্ডের এই মিডফিল্ডার দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল করেন ৭৬ মিনিটে। বদলি হিসেবে নামা বুকায়ো সাকার কাটব্যাক থেকে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন রাইস।
৩ গোল হজমের পর ম্যাচের শেষদিকে কিশোর ফরোয়ার্ড এলি জুনিয়র ক্রুপির বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক গোল করে আশা দেখায় বোর্নমাউথকে। তবে সমতা ফেরানোর মতো আর কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি স্বাগতিকরা।
এই জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অ্যাস্টন ভিলার থেকে ছয় পয়েন্ট এগিয়ে গেল মিকেল আর্তেতার দল।
আইএন