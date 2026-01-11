এফএ কাপ
চেল্টেনহামকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে হামজারা
এফএ কাপে প্যাটসন ডাকার পা থেকে পাওয়া প্রথম গোলে চেল্টেনহামকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে হামজা চৌধুরীর লেস্টার সিটি। এই জয়ে তারা পৌঁছে গেছে চতুর্থ রাউন্ডে। এই ম্যাচে লেস্টারের অধিনায়ক ছিলেন বাংলাদেশের হামজা চৌধুরী।
২০২১ সালের এফএ কাপ চ্যাম্পিয়ন লেস্টার সিটিতে জাম্বিয়ার স্ট্রাইকার প্যাটসন ডাকা যোগ দিয়ে পাঁচটি মৌসুমে ও ৮ ম্যাচ খেলে অবশেষে দেখা পেলেন এই প্রতিযোগিতায় গোলের।
২৩ মিনিটে ডাকা বক্সের ধার থেকে বলকে নিচের কোনে সরাসরি পাঠিয়ে লেস্টারের হয়ে গোলের খাতা খুলেন। এরপর স্টেফি মাভিদিদি বিরতির ঠিক আগে এক চমৎকার একক প্রয়াসে দ্বিতীয় গোল যোগ করেন ৪৫ মিনিটে।
দ্বিতীয়ার্ধে চেল্টেনহামের জর্ডান থমাসের চিপ শট নিয়ন্ত্রণে আনেন লেস্টারের গোলকিপার বেগোভিচ। এর বাইরে খুব একটা আক্রমণ করতে পারেনি চেল্টেনহাম।
অন্যদিকে, লেস্টার তৃতীয় গোলের চেষ্টা চালালেও, ডে শেষ মুহূর্তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন জর্ডান আয়েও এবং অলিভার স্কিপের শট থেকে।
আইএন