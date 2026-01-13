  2. খেলাধুলা

জেনে নিন রিয়ালের নতুন কোচের পরিচয়

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৬ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
জেনে নিন রিয়ালের নতুন কোচের পরিচয়

বেশ কিছুদিন ধরেই সমালোচিত হচ্ছিলেন জাবি আলোনসো। শঙ্কা তৈরি হয় কোচের পদ নিয়েও। বায়ার লেভারকুসেনের মতো ক্লাবকে শিরোপা জেতানোর পর রিয়ালে যোগ দেন তুমুল সম্ভাবনা নিয়ে। কিন্তু মাত্র ৭ মাসেই শেষ হলো তার রিয়াল অধ্যায়।

সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পর বরখাস্ত হলেন তিনি। তার স্থলে কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আলভারো আরবেলোয়া।

পরিচয় ও খেলোয়াড়ি জীবন

৪২ বছর বয়সী আলভারো আরবেলোয়া সাবেক পেশাদার ফুটবলার ও স্প্যানিশ কোচ। ২০০৯-১৬ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে খেলেছেন ২৩৮টি অফিসিয়াল ম্যাচ।

এই সময়টায় ক্লাবকে দুইটি ইউরোপিয়ান কাপ, একটি ক্লাব বিশ্বকাপ, একটি ইউরোপিয়ান সুপার কাপ, একটি লা লিগা শিরোপা, দুইটি কোপা দেল রে এবং একটি স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

স্পেন জাতীয় দলের জার্সিতে জিতেছেন ২০১০ ফিফা বিশ্বকাপ। ছিলেন ২০০৮ ও ২০১২ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী দলেও। স্পেন জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নেমেছেন৫৬ ম্যাচ।

কোচিং ক্যারিয়ার

২০২০ সালে আরবেলোয়া রিয়াল মাদ্রিদের যুব একাডেমিতে কোচ হিসেবে যোগ দেন। সেখানে অনূর্ধ্ব-১৪ দলকে জেতান লীগ শিরোপা। ২০২২-২৩ মৌসুমে অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ট্রেবল জেতান। ২০২৪-২৫ মৌসুমেও তিনি অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে লিগ শিরোপা জেতান।

গত বছরের জুন থেকে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের রিজার্ভ দলের কোচএবং এবারই প্রথম প্রধান দলের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রধান কোচের দায়িত্ব নেওয়া

আলবরেলোয়ার প্রথম দায়িত্ব কোপা দেল রে টুর্নামেন্টের পরের রাউন্ডে আলবাচেতা দলের বিপক্ষে ম্যাচ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

সুতরাং, ক্লাবের ইতিহাসে নিজকে সফল খেলোয়াড় ও নিয়মিত জয়ী কোচ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আরবেলোয়া, এবং এখন তিনি প্রথম দলে নতুন দিগন্তের নেতৃত্ব দেবেন

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।