ভারতকে রুখে দিয়ে সাফ ফুটসালে অভিষেক বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ফুটসালে তিনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশের সাফে অভিষেক হলো বুধবার। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বসেছে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটসালের প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ। ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগেই হচ্ছে অভিষেক আসর। ছেলেদের গ্রুপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ছিল ভারতের বিপক্ষে। ৮ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ড্র হয়েছে। ধারে-ভারে এগিয়ে থাকা ভারতের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ ৩ মিনিট বাকি থাকতে সমতায় ফিরে পয়েন্ট কেড়ে নিয়েছে।

ননথাবুরি ইনডোর স্টেডিয়ামে ৪০ মিনিটের ম্যাচে দুই অর্ধে হয়েছে চারটি করে গোল। বাংলাদেশের জোড়া গোল করেন রাহবার খান ও মঈন আহমেদ। ম্যাচে প্রথমে লিড নিয়েছিল বাংলাদেশ। অধিনায়ক রাহবারের পাস থেকে এগিয়ে দেন মঈন। এরপর ভারতকে সমতায় ফেরান আনমোল অধিকারী।

প্রথমার্ধের প্রথম টাইম আউটের আগে বাংলাদেশ আবারও এগিয়ে যায়। গোল করেন রাহবার। বিরতির ঠিক আগে ভারতের লালসোয়ামপুইয়া শট বাংলাদেশের তুহিনের পায়ে লেগে চলে যয় পোস্টে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লালরিনজুয়ালার পাস থেকে হেডে ভারতকে আবার এগিয়ে দেন রোলুয়াপুইয়া। বাংলাদেশ সমতা ফেরায় মঈনের গোলে। ইনতিশারের পাসে বল পেয়ে কোনাকুনি শটে গোল ৩-৩ করে করেন মঈন ।

শেষ দিকে আরও জমে ওঠে ম্যাচ। ভারতের চতুর্থ গোলটি করেন রোলুয়াপুইয়া। তখন মনে হয়েছিল ভারত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ছে। বাংলাদেশ হাল ছাড়েনি। আক্রমণের পর আক্রমণ করে। তবে সমতাসূচক গোলটি বাংলাদেশ পেয়েছে ভারতের এক ডিফেন্ডারের ভুলে। আনমোল অধিকারীর পা থেকে বল ছুটে গেলে দারুণ শটে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান অধিনায়ক (৪-৪)।

সাফ ফুটসালের মেয়েদের বিভাগে বাংলাদেশ প্রথম খেলতে নামবে বৃহস্পতিবার। সাবিনা-মাসুরাদেরও প্রথম প্রতিপক্ষ ভারত। বুধবার ভারতের মেয়েরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে ১১-১ গোলে হারিয়েছে।

