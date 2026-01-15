আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
সালাহর স্বপ্ন ভেঙে ফাইনালে সেনেগাল
মিশরের জার্সি গায়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জেতার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল মোহাম্মদ সালাহর। সেমিফাইনালে ১-০ ব্যবধানে সাদিও মানের সেনেগালের কাছে হেরে নিশ্চিত হয়েছে বিদায়।
ম্যাচ শেষ হওয়ার ১২ মিনিট আগে সাদিও মানে করেন ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণী গোলটি।
সেমিফাইনালে ৯০ মিনিটের খেলায় অধিকাংশ সময় আধিপত্য দেখিয়েছে ম্যাচজুড়ে সেনেগালই। ৬৫ শতাংশ বল দখলে রেখে ১১টি শট নেয় সেনেগার। যার মধ্যে লক্ষ্যে রাখে ৪টি।
অন্যদিকে মাত্র ৪টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রেখেছে ১টি। মোহামেদ সালাহ থাকলেও আক্রমণ সাজাতে ব্যর্থ হয়েছে মিশর। তবে রক্ষণভাগে ভালো করছে দেশটি। এই কারণে গোল আদায় করা কঠিন ছিল সেনেগালের জন্য।
৭৮ মিনিটে ভাগ্যের সহায়তায় ডিফ্লেকশন থেকে বল পান মানে। সেই বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে শটটাও নেন দুর্দান্ত। যে শট আটকানোর মতো কোনো সুযোগই ছিল না মিশরের গোলকিপার মোহামেদ এল শেনাওয়ের।
এই এক গোলেই নিশ্চিত হয়ে গেছে সেনেগালের ফাইনাল ও মিশরের বিদায়। অন্য সেমিফাইনালে স্বাগতিক মরক্কোর কাছে টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে হেরে বিদায় নিয়েছে গত আসরের রার্নাস-আপ নাইজেরিয়া।
আগামী ১৯ জানুয়ারির ফাইনালে স্বাগতিক মরক্কোর মুখোমুখি হবে সেনেগাল।
