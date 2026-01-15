গারনাচোর জোড়া গোলেও আর্সেনালের কাছে চেলসির হার

গারনাচোর জোড়া গোলেও আর্সেনালের কাছে চেলসির হার
লন্ডন ডার্বির সেমিফাইনালের প্রথম লেগে চেলসিকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে ২০১৮ সালের পর লিগ কাপের ফাইনালের পথে একধাপ এগিয়ে গেছে আর্সেনাল।
ম্যাচের অধিকাংশ সময় মাঠে প্রভাব বিস্তার করে খেলে মিকেল আর্তেতার দল। বেন হোয়াইট, ভিক্টর জিয়োকেরেস ও মার্টিন সুবিমেন্দির গোলে ম্যাচের ভাগ্য তাদের পক্ষেই যাওয়ার কথা ছিল।
তবে লিয়াম রোজেনিয়রের অধীনে চেলসির প্রথম হোম ম্যাচে দারুণ লড়াই দেখায় স্বাগতিকরা। বদলি হিসেবে নেমে আলেহান্দ্রো গারনাচোর জোড়া গোল চেলসির আশা বাঁচিয়ে রাখে।
আর্সেনাল ১৭টি শটের বিপরীতে চেলসির ছিল ১০টি। তাই গানারদের মনে হতে পারে, আরও বড় ব্যবধানে জয় নিয়েই তাদের মাঠ ছাড়ার কথা ছিল। এখন সবকিছুই নির্ধারিত হবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় লেগে।
ম্যাচের শুরু থেকেই দৃঢ়তা দেখায় আর্সেনাল। মাত্র সপ্তম মিনিটেই লিড নেয় তারা। রাইসের কর্নার ফাঁকা জায়গা থেকে হেড দিয়ে গোল করেন হোয়াইট।
বিরতির ঠিক পরপরই ম্যাচের ৪৯ মিনিটে চেলসির গোলকিপার সানচেজ একটি ক্রস নিজের আঙুল বাড়িয়ে দিক পরিবর্তন চেয়ে ব্যর্থ হন। ফলে খালি পোস্টে বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি ভিক্টর জিয়োকেরেস। ব্যবধান হয় ২-০।
গারনাচো বদলি নেমে দ্রুতই অবদান রাখেন। ৫৭ মিনিটে পেদ্রো নেতোর ক্রস দূরের পোস্টে পেয়ে নিজেকে সাম্লে নিয়ে কোনাকুনি শটে গোল করেন গারনাচো। একটি গোল শোধ করে নতুন করে প্রাণ পায় চেলসি।
৭১ মিনিটে আবারও গোলের দেখা পায় আর্সেনাল। এবার জিয়োকেরেস গোলেন যোগানদাতা। তার বাড়ানো বলে সানচেজকে পরাস্ত করেন সুবিমেন্দি।
এই গোলে অনেকটাই মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়ে স্বাগতিক চেলসি। তবে গারনাচো ঠিকই ছিলেন প্রাণবন্ত। ম্যাচের শেষ দিকে বক্সের প্রান্তে বল পেয়ে ভিড়ের মধ্য দিয়ে শট নিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি ৮৩ মিনিটে।
অন্য সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মঙ্গলবার ম্যানচেস্টার সিটি ২-০ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়েছে।
আইএন