মালদ্বীপের কাছে বড় হার বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
রোমাঞ্চকর ম্যাচে ভারতকে ৪-৪ গোলে রুখে দিয়ে সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই বাংলাদেশ বিধ্বস্ত হয়েছে মালদ্বীপের কাছে। শুক্রবার থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলাদেশকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে দ্বীপ দেশটি। প্রথমার্ধেই মালদ্বীপ এগিয়েছিল ৪-১ গোলে।

ফুটসালের ইতিহাস ঐতিহ্যে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে মালদ্বীপ। ফুটবলের জায়গার স্বপ্লতায় দেশটিতে ফুটসালের প্রচলনও অনেক। ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটসালে অভিষেক হয় মালদ্বীপের, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে তারও ২১ বছর পর। অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকা মালদ্বীপ ম্যাচেও তার প্রভাব দেখিয়েছে।

প্রথম মিনিটেই গোল করে এগিয়ে যায় মালদ্বীপ। তারপর আরো ৩ গোল করে ব্যবধান ৪-০ করে। বিরতির কিছু সময় আগে বাংলাদেশের কাজী ইব্রাহিম গোল করলে ব্যবধান কমে ৪-১ হয়।

মালদ্বীপ দ্বিতীয়ার্ধেও প্রাধান্য ধরে রেখে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং আরো দুটি গোল আদায় করে ৬-১ ব্যবধানে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। দুই ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট ১। বাংলাদেশের পরের ম্যাচ রোববার ভুটানের বিপক্ষে।

