সাফ নারী ফুটসাল
ভুটানের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ে ড্র সাবিনাদের
সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-৩ গোলে ড্র করেছে ভুটানের সঙ্গে। শনিবার থাইল্যান্ডের ব্যাংককে সাবিনা-কৃষ্ণাদের বিপক্ষে ভুটান এক পর্যায়ে ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। হারতে যাওয়া সেই ম্যাচ বাংলাদেশ ড্র করে গুরুত্বপূর্ণ ১ পয়েন্ট তুলে নিয়ে শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে দারুণভাবে টিকে থাকলো।
ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় ভুটান। দুই মিনিট পর বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান সুমাইয়া। ১-১ গোলে শেষ হয় প্রথমার্ধের ২০ মিনিটের খেলা। দ্বিতীয়ার্ধে ভুটান পরপর দুই গোল করে ব্যবধান ৩-১ করে বাংলাদেশকে ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকে দিয়েছিল। সাবিনা গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন এবং মাসুরা গোল করে আনেন সমতা।
দুই ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৪। প্রথম ম্যাচে সাবিনারা ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ভারতকে। প্রথম সাফ ফুটসালে বাংলাদেশ পুরুষ ও নারী দুই বিভাগেই খেলছে। পুরুষ বিভাগে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ড্র করে হেরেছে মালদ্বীপের কাছে।
সোমবার বাংলাদেশ তৃতীয় ম্যাচ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। হিমালয়ের দেশটির মেয়েরা বাংলাদেশের সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে গোলে এগিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান দুইয়ে। সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে পাকিস্তানের মেয়েরা।
