নারী ফুটবল লিগ
কাচারিপাড়ার জালে রাজশাহীর ২৪ গোল
গোলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে নারী ফুটবল লিগে। কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে গোলময় আরেকটি রাউন্ড শেষ হলো শনিবার। এ দিনে সবচেয়ে বড় জয়টি পেয়েছে রাজশাহী স্টারস। তারা ২৪-০ গোলে হারিয়েছে কাচারিপাড়া একাদশকে।
দ্বিতীয় রাউন্ডে কাচারিপাড়া একাদশ উন্নয়ন সংস্থাকে ২৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব। সেই জয়কে ছাপিয়ে নারী লিগের এবারের আসরের রেকর্ড ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছে ঋতুপর্ণাদের দল। দেশের নারী ফুটবল লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোল ব্যবধানের জয়টি অবশ্য ২০১১ সালের। সেবার শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ২৬-০ গোলে হারিয়েছিল আরামাবাগ ক্রীড়া সংঘকে।
রাজশাহী স্টারসের ৭টি করে গোল করেছেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি ও আলপি আক্তার। হ্যাটট্রিক পেয়েছেন শাহেদ আক্তার রিপা। তিনি করেছেন ৪ গোল। জোড়া গোল করেছে রেশমি আক্তার। একটি করে গোল ঋতুপর্ণা চাকমা, মুনকি আক্তার ও স্বপ্না রানীর।
শনিবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে ফরাশগঞ্জ ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে। টানা ৫ ম্যাচে জয়ে ফরাশগঞ্জ এবং বাংলাদেশ আর্মি স্পোর্টস ক্লাব লিমিটেড এর সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষস্থান ভাগাভাগি করছে রাজশাহী।
তবে ৫ ম্যাচে মোট ৫৫ গোল করে এক নম্বরে মাহমুদা শরীফা অদিতির দল। সমান ম্যাচে মোট ৫০ গোল করেছে পুরাণ ঢাকার ক্লাব ফরাশগঞ্জ। এই দুই দল বিপরীতে কোনো ম্যাচে গোল হজম করেনি। ৬ ম্যাচ খেলা আর্মি প্রতিপক্ষের জাল কাঁপিয়েছে ৩৭ বার। বিপরীতে দুই গোল হজম করেছে তারা।
গোল হজমে সেঞ্চুরির দিকে ছুটছে কাচারিপাড়া। জামালপুরের ক্লাবটি এ পর্যন্ত গোল হজম করেছে ৮৮টি। ৬ ম্যাচ খেলে বিপরীতে তারা দুইবার প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠাতে পেরেছে।
