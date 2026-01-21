চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
এমবাপে-ভিনিসিয়ুসের নৈপুণ্যে মোনাকোর জালে রিয়ালের ৬ গোল
নিজেরই সাবেক ক্লাব মোনাকোকে বিধ্বস্ত করায় নেতৃত্ব দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে মোনাকোর বিপক্ষে ৬-১ গোলের দাপুটে জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।
মোনাকোতে পাঁচ বছর কাটিয়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়া এমবাপে ম্যাচের আগের দিন বলেছিলেন, পেশাদার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন পূরণে মোনাকোর বড় ভূমিকা রয়েছে। তবে মাঠে নামার পর কোনো আবেগের ছাপ দেখা যায়নি। ম্যাচের প্রথম ২৬ মিনিটের মধ্যেই দুই গোল করে রিয়ালকে সহজ জয়ের পথে এগিয়ে দেন তিনি।
ফ্রাঙ্কো মাসতান্তুয়োনো, থিলো কেহরারের আত্মঘাতী গোল, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও জুড বেলিংহ্যামের গোল রিয়ালের বড় জয় নিশ্চিত করে। আলভারো আরবেলোয়ার অধীনে প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচটি রিয়াল রীতিমত হেসেখেলে জিতেছে।
ম্যাচের শুরুতেই পঞ্চম মিনিটে গোলের সূচনা করেন এমবাপে। ফেদেরিকো ভালভের্দের সহায়তায় বক্সের ভেতর থেকে নিখুঁত শটে বল জালে পাঠান তিনি। এরপর মোনাকোর হয়ে আনসু ফাতি সহজ সুযোগ নষ্ট করলে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পায় রিয়াল।
২৬ মিনিটে আসে এমবাপের দ্বিতীয় গোল। দ্রুতগতির আক্রমণে ভিনিসিয়ুসের বাইরের পায়ের অসাধারণ পাস থেকে সহজেই বল জালে পাঠান ফরাসি তারকা। এটি ছিল চলতি মৌসুমে তার ৩২তম গোল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাত্র ছয় ম্যাচে ১১তম গোল।
মোনাকো চেষ্টা চালালেও গোলের দেখা পায়নি প্রথমার্ধে। জর্ডান তেজের দূরপাল্লার শট ক্রসবারে লেগে ফেরে, আর থিবো কোর্তোয়া বেশ কয়েকটি শট ঠেকান।
দ্বিতীয়ার্ধে মাসতান্তুয়োনো নিজের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গোল করেন। এরপর কেহরারের আত্মঘাতী গোল ও ভিনিসিয়ুসের দুর্দান্ত ফিনিশে ব্যবধান বেড়ে যায়। শেষদিকে মোনাকোর হয়ে তেজে একটি সান্ত্বনার গোল শোধ দিলেও ৮০ মিনিটে গোল করে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন জুড বেলিংহ্যাম।
এই জয়ের ফলে গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে রিয়াল মাদ্রিদ, আর মোনাকোর জন্য এটি ছিল এক হতাশাজনক রাত।
এমএমআর