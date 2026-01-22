চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
কেইনের জোড়া গোলে শেষ ষোলোতে বায়ার্ন
শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছে বায়ার্ন মিউনিখ। হ্যারি কেইনের জোড়া গোলে সেন্ট-গিলোইজকে অনায়াসেই হারিয়েছে ১০ জনের বায়ার্ন। জোড়া গোল করলেও তিনি মিস করেন পেনাল্টি।
ভিনসেন্ট কম্পানির দল সাত ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বায়ার্ন এখন আর্সেনালের থেকে তিন পয়েন্ট পিছিয়ে এবং বার্সেলোনার থেকে পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে আছে।
৩১ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে বেলজিয়ামের চ্যাম্পিয়ন ইউনিয়ন। প্লে-অফের স্থান থেকে দুই পয়েন্ট দূরে। পরবর্তী ম্যাচে তারা আতালান্তার মুখোমুখি হবে।
হেরি কেইনের গোলের আগে ভালোই প্রতিরোধ গড়ে তোলে ডেভিড হোবার্টের দল। দ্বিতীয়ার্ধের ৫২ মিনিটে মাইকেল ওলিসের কর্নার থেকে হেড করে কেইন প্রথম গোল করেন।
তিন মিনিটের মধ্যে পেনাল্টি পেয়ে সেখান থেকেও গোল করে বায়ার্নের দ্বিতীয় গোলও নিশ্চিত করার পাশাপাশি জয়ও এনে দেন তিনি।
৬৩ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে কিম মিন-জাই মাঠ ছাড়লেও সংখ্যাগত সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি বায়ার্ন। কেইন দ্বিতীয় পেনাল্টিটি পোস্টে আঘাত করেন এবং ওলিস ছয় গজ থেকে শট করতে ব্যর্থ হন।
বায়ার্ন হোমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ স্টেজে শেষ ৩৮টি ম্যাচে অপরাজিত। তাদের শেষ হার ২০১৩ সালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে।
আইএন