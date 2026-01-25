জয়খরা কাটালো ম্যানচেস্টার সিটি

জয়খরা কাটালো ম্যানচেস্টার সিটি
ঘরের মাঠে ওমর মারমুশ ও আঁতোয়ান সেমেনিওর করা গোলে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয় পেয়ে চার ম্যাচের জয়খরা কাটালো ম্যানচেস্টার সিটি।
শনিবারের এই জয়ে পেপ গার্দিওলার দল প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা দৌড়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে সাময়িকভাবে চার পয়েন্ট দূরত্বে উঠে এসেছে।
২৩ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট এখন ৪৬। অন্যদিকে, কাটছে না উলভসের দুর্দশা। ৮ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান লিগ টেবিলের তলানিতে। রোববার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয় পেলে আর্সেনাল আবারও সাত পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করতে পারবে।
আফ্রিকা কাপ অব নেশনস শেষে প্রথমবারের মতো সিটির একাদশে ফিরে আর্লিং হলান্ডের জায়গায় খেলেন মারমুশ। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই সিটিকে এগিয়ে নিয়ে দেখা পান চলতি মৌসুমে নিজের প্রথম লিগ গোলটি। ডান দিক থেকে ম্যাথিউস নুনেসের বাড়ানো ক্রস দারুণভাবে জালে জড়ান মিশরীয় ফরোয়ার্ড।
সদ্যই বোর্নমাউথ থেকে যোগ দেওয়া আঁতোয়ান সেমেনিও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সিটির লিড দ্বিগুণ করেন। ডান পাশ থেকে বার্নার্দো সিলভার পাস পেয়ে এক টাচে বল সেট করে জোসে সা’র নাগালের বাইরে নিচু শটে গোল করেন তিনি।
জয়টি প্রিমিয়ার লিগে প্রায় এক মাস পর পাওয়া ম্যানচেস্টার সিটির। এর আগে ২৭ ডিসেম্বর নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ২-১ জয়ের পর তিনটি ড্র ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ডার্বি হারে শিরোপা লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছিল তারা।
