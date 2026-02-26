  2. খেলাধুলা

এক লাল কার্ডে বিদায় মোনাকোর, শেষ ষোলোয় পিএসজি

প্রকাশিত: ১০:১৯ এএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে ১০ জনের মোনাকোর সঙ্গে ২-২ ড্র করে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ ব্যবধানে জিতে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। লাল কার্ড দেখেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়, আর সেই সুযোগে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের পথ খুঁজে নেয় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

ড্রয়ের মাধ্যমে শেষ ষোলোয় উঠলেও পিএসজির সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা। শুক্রবারের ড্র অনুযায়ী তারা মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা অথবা চেলসির।

ম্যাচের ৫৯তম মিনিট পর্যন্ত সবকিছুই ছিল মোনাকোর পক্ষে। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল তারা, আর দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ছিল ৩-৩ সমতায়। ঠিক তখনই (৫৮তম মিনিটে) ২১ বছর বয়সী মিডফিল্ডার মামাদু কুলিবালি খভিচা খাভারাৎস্কেলিয়াকে ট্যাকল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন। ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় মোনাকো।

এরপরই বদলে যায় ম্যাচের গতি। দ্রুত নেওয়া ফ্রি-কিক থেকে মারকুইনহোসের কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে সমতা ফেরান। ছয় মিনিট পর খাভারাৎস্কেলিয়া নিজেই গোল করে পিএসজিকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। যোগ করা সময়ে (৯০+১ মিনিটে) জর্ডান তেজে গোল করলেও তা কেবল ব্যবধান কমানোই ছিল; মোনাকোর বিদায় ঠেকাতে পারেনি।

গত সপ্তাহের প্রথম লেগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও রক্ষণভাগের ভুলে ম্যাচ হাতছাড়া করেছিল মোনাকো। দ্বিতীয় লেগেও তারা দারুণ শুরু করে এবং প্রথমার্ধের ঠিক আগে এগিয়ে যায়। ডান দিক থেকে বাম দিকে খেলা ঘুরিয়ে কাইও হেনরিকের পাস থেকে কুলিবালি বল বাড়ান মাগনেস আকলিউশের কাছে। তার নিখুঁত শট বাম পোস্টে লেগে জালে জড়ায়।

ম্যাচের শুরুতেও আকলিউশ দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু কুলিবালি কাছ থেকে বল পোস্টের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারেন। সেই ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত আরও বেশি কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কুলিবালির লাল কার্ডের পর পিএসজি দ্রুত ছন্দে ফেরে। মারকিনিয়োসের গোলের পর আক্রমণ বাড়াতে থাকে স্বাগতিকরা। ডান প্রান্ত থেকে আশরাফ হাকিমির ২০ মিটার দূর থেকে নেওয়া শট গোলরক্ষক ফিলিপ কন প্রতিহত করলেও রিবাউন্ডে বল পেয়ে কাছ থেকে জালে জড়ান খাভারাৎস্কেলিয়া।

উল্লেখ্য, ধর্ষণ মামলায় বিচারের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ পাওয়ার একদিন পরই খেলতে নেমেছিলেন হাকিমি।

মোনাকোর তরুণ তারকা মাগনেস আকলিউশ ছিলেন দলের সেরা পারফর্মারদের একজন। ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে গত সেপ্টেম্বরে অভিষেক হওয়া এই ২৪ বছর বয়সী মিডফিল্ডার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে রয়েছেন। দুই মাস আগে আজারবাইজানের বিপক্ষে গোলও করেছেন তিনি।

গত মৌসুমে লিগ ওয়ানে ভ্যানডারসনের ক্রস থেকে অসাধারণ ওভারহেড কিকে গোল করে আলোচনায় এসেছিলেন আকলিউশ। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ফ্রান্সের ফাইনালে ওঠার দলেও ছিলেন তিনি।

গত বছর প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল পিএসজি। তবে তার আগে আট বছরের মধ্যে পাঁচবারই তারা শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিয়েছিল। মোনাকোর বিপক্ষে ম্যাচে শুরুর দিকে কিছুটা নার্ভাস দেখালেও কুলিবালির লাল কার্ডের পর ম্যাচ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় তারা।

এখন শেষ ষোলোতে অপেক্ষা করছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ- বার্সেলোনা বা চেলসির মতো ইউরোপীয় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।

