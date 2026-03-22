সিরিজে সমতা ফেরালো আফ্রিকা, বুধবার 'ফাইনাল'
অভিষেকে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন আগেই, এবার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সিরিজে সমতায় ফেরালেন তরুণ ব্যাটার কনর এস্তেহেইজেন। ওয়েলিংটনে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে রোববার স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডকে ১৯ রানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। প্রথমে ব্যাট করে এস্তেহেইজেনের লড়াকু অর্ধশতকে ভর করে ১৬৪ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি গড়ে সফরকারীরা। জবাবে ১৬৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে জেরাল্ড কুটসিয়া ও কেশাভ মহারাজদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে খেই হারিয়ে ১৪৫ রানেই গুটিয়ে যায় কিউইদের ইনিংস। আগামী বুধবার ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের অঘোষিত ফাইনালে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।
এদিন টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই ভিয়ান মুল্ডারকে হারিয়ে বিপাকে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দ্বিতীয় উইকেটে টনি ডি জর্জির সঙ্গে ৮০ রানের দুর্দান্ত এক জুটি গড়ে বিপর্যয় সামাল দেন এস্তেহেইজেন। মাত্র ৩৬ বলে ৭টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৫৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন এই উদীয়মান তারকা। শেষ দিকে রুবিন হার্মানের অপরাজিত ২৮ রানের সুবাদে চলতি সিরিজে প্রথমবারের মতো দেড়শ ছাড়ানো সংগ্রহ পায় প্রোটিয়ারা। কিউইদের পক্ষে বল হাতে নিয়ন্ত্রিত ছিলেন তাদের বোলাররা, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের মাঝপথের ঝড় তারা থামাতে পারেনি।
রান তাড়ায় নেমে নিউজিল্যান্ডের শুরুটা ছিল বেশ ঝোড়ো। টিম রবিনসনের ২২ বলে ৩২ রানের ইনিংসে ভর করে প্রথম ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৮ রান তুলে ফেলেছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু এরপরই প্রোটিয়া বোলারদের সম্মিলিত আক্রমণে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে নিউজিল্যান্ডের মিডল অর্ডার। জেরাল্ড কুটসিয়া ৩১ রান দিয়ে শিকার করেন ৩টি উইকেট। এছাড়া ওটনিল বার্টম্যান, প্রেনেলান সুব্রায়েন ও অভিজ্ঞ কেশাভ মহারাজ প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট নিয়ে কিউইদের ইনিংস বড় হতে দেননি।
এসকেডি/এএসএম