স্বাধীনতা দিবসের প্রদর্শনী ম্যাচে মুখোমুখি হবেন আশরাফুল-নাফিসরা
প্রতি বছরের মতো এবারও ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশেষ টি-টোয়েন্টি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করেছে বিসিবি। আগামীকাল সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে মিরপুর শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই লড়াই।
এই ম্যাচের জন্য ইতোমধ্যে দুই দলের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এবারের আয়োজনে নেই বেশ কয়েকজন হাই-প্রোফাইল সাবেক তারকা। নির্বাচকের দায়িত্ব ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে হাবিবুল বাশার সুমন, মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ও আকরাম খানদের মতো পরিচিত মুখদের এবার মাঠের লড়াইয়ে দেখা যাবে না।
বিসিবি সবুজ দল
শাহরিয়ার নাফিস, জাভেদ ওমর বেলিম, হান্নান সরকার, নাদিফ চৌধুরী, ফয়সাল হোসেন ডিকেন্স, তুষার ইমরান, শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ, মোহাম্মদ সেলিম, তালহা জুবায়ের, আনোয়ার হোসেন মনির, আব্দুর রাজ্জাক, হাসিবুল হোসেন শান্ত, জামাল উদ্দিন বাবু ও হাসানুজ্জামান ঝড়ু।
বিসিবি লাল দল
জাহাঙ্গীর আলম, মেহরাব হোসেন অপি, মোহাম্মদ আশরাফুল, নাসির উদ্দিন ফারুক, মোহাম্মদ রফিক, মোহাম্মদ এহসানুল হক, খালেদ মাহমুদ পাইলট, আনোয়ার হোসেন (উইকেটকিপার), তারেক আজিজ খান, মাহবুবুল আলম রবিন, ডলার মাহমুদ, ইলিয়াস সানি, মুশফিকুর রহমান বাবু ও সাজ্জাদ আহমেদ।
