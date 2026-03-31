‘ইনজুরি আক্রান্ত রোনালদোও পর্তুগালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ’
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বয়স ৪১, আবার ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে অন্তত এক মাসের জন্য মাঠের বাইরে তিনি। তবুও তিনি পর্তুগাল জাতীয় ফুটবল দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য- এমনটাই মনে করেন দলের প্রধান কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। সম্প্রতি চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকলেও পর্তুগাল দলে তার প্রভাব ও গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি বলে জানিয়েছেন কোচ।
রোনালদো বর্তমানে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে ভুগছেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের হয়ে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে খেলতে পারেননি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের হয়ে খেলতে গিয়ে এই চোট পান তিনি।
তবে কোচ মার্টিনেজ আশাবাদী, খুব শিগগির মাঠে ফিরবেন এই তারকা ফরোয়ার্ড। তিনি বলেন, ‘রোনালদোর চোট গুরুতর নয়। সে আল-নাসরে আলাদাভাবে অনুশীলন করছে এবং আশা করছি আগামী সপ্তাহেই আবার মাঠে ফিরবে।’
রোনালদোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্টিনেজ বলেন, ‘ক্রিশ্চিয়ানো শুধু আমাদের অধিনায়কই নয়, সে একটি রোল মডেল। প্রতিদিন নিজেকে উন্নত করার তীব্র ক্ষুধা তার মধ্যে আছে। সে তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং আমাদের দলের মূল্যবোধকে ধারণ করে।’
পারফরম্যান্সের দিক থেকেও এখনও দারুণ ছন্দে রয়েছেন রোনালদো। কোচ জানান, ‘শেষ ৩০ ম্যাচে সে ২৫টি গোল করেছে। আমরা প্রতিদিনের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে খেলোয়াড়দের মূল্যায়ন করি এবং জাতীয় দলে সবার জন্য মানদণ্ডই সর্বোচ্চ।’
পরিসংখ্যান বলছে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে পুরুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনালদো। ২০০৩ সালে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ২২৬ ম্যাচে করেছেন ১৪৩ গোল- যা তাকে ইতিহাসের শীর্ষে রেখেছে।
আগামী ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এ রোনালদো খেললে সেটি হবে তার রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। যা ফুটবল ইতিহাসে এক অনন্য অর্জন হয়ে থাকবে।
রোনালদোর অবসর নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে চান না কোচ মার্টিনেজ। তিনি বলেন, ‘তার ক্যারিয়ার কখন শেষ হবে, সেটা বলা কঠিন। আমি শিখেছি, ক্রিশ্চিয়ানোর ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ নিয়ে আগাম কিছু বলা ঠিক নয়। সে বর্তমান নিয়েই ভাবে এবং নিজেকে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে।’
সব মিলিয়ে, বয়স ও চোট সত্ত্বেও পর্তুগাল দলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর প্রভাব এখনও অটুট- যা আসন্ন বিশ্বকাপের আগে দলটির জন্য বড় ইতিবাচক দিক।
আইএইচএস/