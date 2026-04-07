অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ
বাংলাদেশের স্বপ্ন শেষ হ্যাটট্রিক হারে
এক মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশ বুঝলো, নারী ফুটবল এশিয়ান মঞ্চে কতটা নড়বড়ে। মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপে তিন ম্যাচের তিনটি হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই শূন্য হাতে বিদায় নিয়েছিল ঋতুপর্ণারা। এবার থাইল্যান্ড থেকে একই ফল নিয়ে ফিরছেন অনূর্ধ্ব-২০ দলের মেয়েরা। মঙ্গলবার রাতে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ ১-০ গোলে ভিয়েতনামের বিপক্ষে হেরে শেষ করলো মিশন।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ গোলে লিড নিয়ে হেরেছিল ৩-২ ব্যবধানে। পরের ম্যাচে চীনের কাছে হেরেছিল ২-০ গোলে। শেষ ম্যাচে ব্যবধান কমে ১-০ হলেও এই পর্যায়ে জেতার জন্য যে সামর্থ্য দরকার সেটা প্রমাণ করতে পারেননি পিটার বাটলারের শিষ্যরা।
শেষ ম্যাচে ড্র করলেও সমীকরণকে ভরসা করে শেষ আটে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে পারতো বাংলাদেশ। প্রথমার্ধে ভিয়েতনামকে আটকিয়ে রাখতে পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে আর পারেনি।
৪৯ মিনিটে নিজেদের সীমানা থেকে লম্বা ফ্রিকিক নিয়েছিলেন মিয়ানমারের ডিফেন্ডার। উঁচু হয়ে আসা সেই বল লাগিয়ে হাতে জমাতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মিলি আক্তার। তবে বল মিলির হাতে লেগে নিচে পড়ে গেলে কাছে থাকা ভিয়েতনামের ফরোয়ার্ড থুই লিন টোকা দিয়ে বাংলাদেশের জাল কাঁপান।
পুরো ম্যাচে ভিয়েতনামকে একবার ভয় দেখাতে পারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। দুইবার সাগরিকা আক্রমণ করতে অফসাইডের ফাঁদে পড়েছেন-এতটুকই ছিল বলার মতো। বরং আরো একবার ভিয়েতনাম বাংলাদেশের জালে বল পাঠানোর সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে।
জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল এবারই প্রথম এশিয়ান পর্যায়ে খেললো। দক্ষিণ এশিয়ায় দাপট দেখানো মেয়েরা এশিয়ার মঞ্চে গিয়ে বুঝলো আন্তর্জাতিক ফুটবলে পথচলা কত কঠিন। এই মঞ্চ থেকেই চারটি দল যাবে আগামী ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে। কঠিন হলেও বাংলাদেশের ফুটবলামোদীরা সেই স্বপ্নটা দেখছিলেন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা বলে। তবে হ্যাটট্রিক হারে সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে অর্পিতা-সাগরিকাদের।
দক্ষিণ এশিয়া আর বিশ্বকাপের মাঝে এশিয়ার মঞ্চ যে বিশাল এক সাগর, বাংলাদেশ বুঝলো সেই সাগর পাড়ি দিতে আরো কত পরিকল্পনা ও পরিশ্রম করতে হবে। তবে বাংলাদেশকে হতাশ হলে চলবে না। এটা শুরু এবং সেই শুরুটা যেন শেষ না হয়। পরের এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করাই হতে পারে লাল-সবুজ জার্সিধারী মেয়েদের বড় চ্যালেঞ্জ।
