চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
হাভার্টজের শেষ মুহূর্তের গোলে স্পোর্টিংকে হারালো আর্সেনাল
কাই হাভার্টজের যোগ করা সময়ের করা গোল আর্সেনালকে জয় এনে দিয়েছে স্পোর্টিং লিসবনের বিপক্ষে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে পাওয়া এই জয়ে সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল গানার্সরা ।
দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নেমে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে প্রতিপক্ষের গোলকিপার রুই সিলভাকে বোকা বানিয়ে জয়সূচক গোলটি করেন হাভার্টজ। ফলে আগামী সপ্তাহে এমিরেটস স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় লেগের আগে সামান্য এগিয়ে থাকছে আর্সেনাল।
এফএ কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর এই ম্যাচে মাঠে নামার আগে চাপেই ছিল আর্সেনাল। মৌসুমে প্রথমবারের টানা দুই ম্যাচ হেরেছিল তারা। শুরুতেই সেই চাপ আরও বাড়তে পারত, কিন্তু স্পোর্টিংয়ের লেফট-ব্যাক ম্যাক্সি আরাউজো-র জোরালো শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
প্রথমার্ধে বল দখলে এগিয়ে থাকার পরও গোল করার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আর্সেনাল। তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি সুযোগটি আসে ননি মাদুয়েকের কর্নার থেকে নেওয়া শটে, যা কিনা ক্রসবারে লাগে।
অন্যদিকে স্পোর্টিং পাল্টা আক্রমণে বারবার হুমকি দিতে থাকে। আরাউজোর আরেকটি আক্রমণ থেকে বল পান ফ্রান্সিসকো ট্রিঙ্কাও, তবে তার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
দ্বিতীয়ার্ধে মার্টিন জুবিমেন্দি গোল করলেও অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়, কারণ আক্রমণের শুরুতে ভিক্টর গিওকারেস অফসাইডে ছিলেন।
শেষদিকে স্পোর্টিং চাপ বাড়ালেও আর্সেনালের গোলকিপার ডেভিড রায়া তিনটি দারুণ সেভ করে দলকে ম্যাচে রাখেন। এরপরই যোগ করা সময়ে হাভার্টজের গোলে জয় নিশ্চিত করে আর্সেনাল।
এই জয় আর্সেনালের টানা তিন ম্যাচে প্রথম জয় এবং কোচ মিকেল আর্তেতার দলের জন্য বড় আত্মবিশ্বাসের উৎস হয়ে এসেছে।
