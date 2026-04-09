লিভারপুলের বিপক্ষে দাপুটে জয়ে সেমিতে এক পা পিএসজির

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে দাপুটে জয় পেয়েছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। বুধবার রাতে প্যারিসে লিভারপুলকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে লুইস এনরিকের দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই একচেটিয়া আধিপত্য দেখায় পিএসজি। জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারতো। গোলরক্ষক জর্জি মামারদাশভিলি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে লিভারপুলকে বড় ব্যবধানে হার থেকে বাঁচান।

১১ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ডিজায়ার দোয়ে। তার শট ডিফ্লেক্ট হয়ে লিভারপুল গোলরক্ষক মামারদাশভিলিকে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়ায়।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান ভিচা কভারাতসেলিয়া। ৬৫ মিনিটে বাম দিক থেকে একক প্রচেষ্টায় ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষককে কাটিয়ে দারুণ গোল করেন তিনি। এই গোলের মাধ্যমে টানা চারটি নকআউট ম্যাচে গোল করার কীর্তি গড়েন এই জর্জিয়ান তারকা।

পুরো ম্যাচে হতাশাজনক পারফরম্যান্স করে লিভারপুল। তারা একটি শটও অন টার্গেটে নিতে পারেনি। কোচ আর্নে স্লট কৌশল বদলে তিন সেন্টার-ব্যাক নিয়ে নামলেও তাতে কোনো লাভ হয়নি। এমনকি তারকা ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহকেও বেঞ্চে রাখা হয়।

পিএসজি আরও কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে, বিশেষ করে উসমান ডেম্বেলে একাধিক সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন। এছাড়া দুইটি পেনাল্টির আবেদন নাকচ হয় ভিএআরের পর্যালোচনায়।

আগামী সপ্তাহে অ্যানফিল্ডে দ্বিতীয় লেগ অনুষ্ঠিত হবে। যদিও পিছিয়ে আছে, তবে ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা এখনো বেঁচে আছে লিভারপুলের।

